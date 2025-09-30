V-League dần tách nhóm

CLB Ninh Bình dù bị ngắt mạch thắng song vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhờ hơn Công an Hà Nội và Công an TP HCM chỉ số phụ. Tốp 3 đang hơn nhóm bám đuổi 2 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và Becamex TP HCM có nguy cơ rớt hạng khi liên tục ở nhóm cuối.

Đương kim vô địch gây thất vọng

Khởi sắc ở sân chơi quốc tế nhưng CLB Nam Định gây thất vọng tại V-League mùa này. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục bại trận trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp "ngôi vương". Qua 6 trận đã đấu, đội bóng thành Nam lần lượt thua Sông Lam Nghệ An, Ninh Bình và Công an Hà Nội.

Màn trình diễn kém sắc trên sân nhà Thiên Trường hôm 28-9 thể hiện phong độ trồi sụt của thầy trò ông Vũ Hồng Việt. Dù Nam Định sở hữu dàn ngoại binh hàng đầu giải quốc nội nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội.

CLB Ninh Bình (phải) đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau 5 vòng đấu. (Ảnh: VPF)

Lối chơi tấn công đa dạng của Nam Định không còn sắc bén vì mất đi chủ công Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn. Thống kê trận đấu thuộc vòng 5 thể hiện đội chủ sân Thiên Trường có 9 pha dứt điểm song không một lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Các chuyên gia dự đoán Nam Định sẽ trở lại đường đua từ giai đoạn lượt về của mùa giải. Thời điểm này, đội bóng đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột đang trong giai đoạn điều trị chấn thương, đặc biệt là Nguyễn Xuân Son "linh hồn" trên hàng công của nhà đương kim vô địch V-League.

Cuộc đua "tam mã" lộ diện

Ninh Bình tiếp tục chuỗi trận thăng hoa ở V-League với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong thế thắng. Đội bóng cố đô Hoa Lư có khởi đầu xuất sắc ở V-League mùa này và lực lượng cũng chưa bị sứt mẻ vì chấn thương sau 5 vòng đấu.

Nếu Ninh Bình duy trì phong độ đỉnh cao thì Công an Hà Nội trở thành đối thủ xứng tầm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng ngành công an phải thi đấu ở 4 đấu trường nhưng vẫn có 13 điểm để lọt vào tốp 2 bảng xếp hạng. Đáng chú ý, hàng công của thầy trò ông Polking khá hiệu quả, với 12 bàn thắng sau 5 trận đã đấu.

Trong danh sách "Vua phá lưới" hiện tại, tiền đạo Alan tạm dẫn đầu với 6 pha lập công, hơn đồng đội Artur 2 bàn thắng. Alan cũng chính là "Vua phá lưới" V-League mùa trước, góp công lớn giúp Công an Hà Nội đoạt ngôi á quân Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025.

Cũng có 13 điểm và nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng, CLB Công an TP HCM trở thành "ẩn số" ở V-League 2025 - 2026. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cần siết đội hình, cải thiện khả năng phòng ngự khi còn bộc lộ khuyết điểm dẫn đến các bàn thua trong trận thắng Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 hôm 28-9.

