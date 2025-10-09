Tuyển Việt Nam - tuyển Nepal: Thắng để tạo động lực

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón tuyển Nepal trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu (TP HCM) lúc 19 giờ 30 phút ngày 9-10 (FPT Play).

Nepal ở "chiếu dưới"

Tại bảng đấu này, tuyển Việt Nam và Malaysia là 2 ứng viên tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Sau 2 lượt đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gặp nhiều bất lợi khi kém tuyển Malaysia 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Bóng đá Nepal hiện xếp thứ 176 thế giới, kém Việt Nam 62 bậc. Thành tích thi đấu quốc tế gần đây của đội bóng này cũng không ấn tượng, khi thua 2 và hòa 2 trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, bất ổn chính trị trong nước khiến tuyển Nepal mất lợi thế được thi đấu sân nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam quyết thắng đậm tuyển Nepal để tạo động lực trước màn tái đấu với Malaysia (Ảnh: QUỐC AN)

Qua 2 lượt đấu ở bảng F, đoàn quân của HLV Matt Ross lần lượt thất bại trước tuyển Malaysia và Lào, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới đến 4 lần. Phong độ yếu kém khiến tuyển Nepal đứng cuối bảng xếp hạng và hết cơ hội tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Mang đến Việt Nam 23 tuyển thủ để thi đấu lượt trận thứ 3 và 4 song lực lượng nòng cốt của tuyển Nepal không có chất lượng chuyên môn cao. Họ sở hữu 2 trụ cột kỳ cựu, gồm thủ môn Kiran Chemjong - 35 tuổi, đã thi đấu 107 trận trong màu áo tuyển Nepal và tiền đạo Anjan Bista - 27 tuổi, người ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển nước này.

Được xem là đội "lót đường" ở bảng F, lại thi đấu trên sân đối phương trong hành trình còn lại của vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Nepal khó có thể tạo bất ngờ khi chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 9 và 14-10.

Việt Nam cải thiện hàng công

Chạm trán tuyển Nepal là cơ hội giúp tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự cũng như tăng hiệu quả tấn công.

Nhà đương kim vô địch ASEAN Cup đang dần đánh mất sự sắc bén trong các mảng miếng tấn công vì thiếu vắng các chân sút chủ lực như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn… Trong trận ra quân thắng đậm tuyển Lào ngày 25-3, Nguyễn Quang Hải và Châu Ngọc Quang đóng góp 2 bàn thắng song bộ đôi này không thể góp mặt ở dịp FIFA Days tháng 10-2025 vì dính chấn thương. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải vẫn chưa đạt điểm rơi phong độ, đánh mất bản năng "săn bàn" nhạy bén.

Ở dịp hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu với tuyển Nepal, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều tiền đạo trẻ tiềm năng: Thanh Nhàn, Gia Hưng, Đình Bắc. Người hâm mộ kỳ vọng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hàng công của Việt Nam sẽ được cải thiện.

Giới chuyên gia nhận định HLV Kim Sang-sik sẽ tung lực lượng giàu kinh nghiệm để thắng đậm tuyển Nepal, tạo động lực trước trận tái đấu tuyển Lào và Malaysia ở 2 lượt đấu cuối. Vì vậy, nhiều khả năng bộ đôi chân sút Tiến Linh - Tuấn Hải sẽ nhận lãnh trọng trách ghi bàn ở mặt trận tấn công.

Tuyển Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng khi bổ sung 8 cầu thủ lứa U23 ở đợt tập trung kỳ này. Trong bối cảnh nhiều tuyển thủ kỳ cựu vắng mặt vì chấn thương hoặc chưa có được thể trạng tốt nhất để ra sân, HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng 2 trận đấu với tuyển Nepal nhằm tạo điều kiện thi đấu cho các tài năng trẻ.

Nếu LĐBĐ châu Á xử phạt tuyển Malaysia thua 0-3 trong trận thắng tuyển Việt Nam vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rộng cơ hội giành tấm vé duy nhất của bảng F tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.



