Tuyết Dung phạm sai lầm, Thái Sơn Nam thắng Phong Phú Hà Nam

Bước vào trận khai mạc tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP HCM), Thái Sơn Nam TP HCM tận dụng lợi thế sân nhà để nhanh chóng làm chủ thế trận, liên tục gây sức ép lên Phong Phú Hà Nam. Sự vượt trội sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số của Thanh Ngân ngay phút thứ 2.

Sau bàn thua, Phong Phú Hà Nam nỗ lực lấy lại thế cân bằng và dần kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến. Phút 13, từ quả đá biên bên cánh phải, Lan Mai treo bóng chuẩn xác để Cao Thị Linh bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1. Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra giằng co, không đội nào tận dụng thành công cơ hội.

Tuyết Dung và đồng đội đưa trận đấu về vạch xuất phát giữa hiệp 1

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam TP HCM tiếp tục thi đấu lấn lướt, dồn đối thủ về phần sân nhà nhằm tìm bàn thắng vượt lên. Phút 24, Ngọc Hân đón đường kiến tạo của Thanh Hằng và tung cú dứt điểm quyết đoán, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Phút 37, từ một tình huống cố định, Bùi Thị Trang xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng 6 m, đưa Thái Sơn Nam TP HCM trở lại dẫn trước.

Thanh Ngân lập cú đúp và ấn định tỉ số 3-1 cho Thái Sơn Nam TP HCM

Chỉ một phút sau, khi Phong Phú Hà Nam triển khai power-play tìm bàn gỡ, Tuyết Dung để mất bóng, tạo điều kiện để Thanh Ngân hoàn tất cú đúp vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1.

Ở trận đấu sớm, CLB nữ TP HCM chạm trán Hà Nội. Thuỳ Trang cùng các đồng đội nhập cuộc chậm, để đối thủ tạo sức ép đáng kể về phía khung thành. Tuy vậy, thế trận sớm trở nên cân bằng và rơi vào bế tắc khi hai đội không thể xuyên thủng mành lưới của nhau.

CLB nữ TP HCM (đỏ) ngược dòng thắng Hà Nội 2-1

Phải đến nửa sau hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông nhờ bàn thắng của Kiều Diễm bên phía Hà Nội. Nhận bàn thua, CLB nữ TP HCM lập tức đáp trả và có bàn gỡ hòa chỉ chưa đầy một phút sau đó.

Trước khi trận đấu khép lại, Hoàng Thị Nương ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB nữ TP HCM ở phút 35.

Vòng đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 31-12, hai trận đấu lần lượt là màn đối đầu của Hà Nội với Phong Phú Hà Nam, CLB nữ TP HCM chạm trán Thái Sơn Nam TP HCM.