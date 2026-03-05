HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TV360 độc quyền phát sóng Giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam

B.T.V

(NLĐO) - Lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn Giải đua xe Công thức 1 trên một nền tảng số duy nhất - TV360.

TV360 (Viettel Telecom) vừa chính thức công bố sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng Giải đua xe Công thức 1 - FIA Formula One World Championship tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2026.

Thoả thuận này tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư lớn và dài hạn vào thể thao bản quyền của TV360 - hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thể thao quốc tế hấp dẫn, nơi người hâm mộ có thể theo dõi các giải đấu hàng đầu thế giới với trải nghiệm xem hiện đại, liền mạch và cá nhân hoá.

Trọn vẹn mọi phiên chạy, theo dõi linh hoạt đa thiết bị

Từ mùa giải 2026, TV360 sẽ phát sóng đầy đủ toàn bộ hệ thống nội dung của F1, bao gồm các phiên chạy thử (Practice), phân hạng (Qualifying), Sprint và toàn bộ các chặng đua chính thức (Grand Prix).

TV360 độc quyền phát sóng Giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam - Ảnh 1.

TV360 sẽ phát sóng đầy đủ toàn bộ hệ thống nội dung của F1

Người dùng có thể theo dõi trên điện thoại, Smart TV, máy tính bảng và trình duyệt web, phù hợp với xu hướng thưởng thức thể thao hiện đại: mọi lúc - mọi nơi - đa màn hình, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

F1 - biểu tượng tốc độ, chiến thuật và công nghệ toàn cầu

Được tổ chức bởi Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), F1 là giải đua xe danh giá bậc nhất thế giới, quy tụ các đội đua, tay đua và nhà sản xuất hàng đầu. Mỗi mùa giải diễn ra trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một trong những hệ thống thi đấu có quy mô toàn cầu lớn nhất, thu hút hơn 1,5 tỉ lượt theo dõi mỗi mùa.

Bên cạnh tính cạnh tranh khốc liệt trên đường đua, F1 là nơi hội tụ các thế hệ tay đua xuất sắc - từ những nhà vô địch thế giới giàu kinh nghiệm như Lewis Hamilton và Fernando Alonso đến những ngôi sao đỉnh cao hiện nay như Max Verstappen và các gương mặt trẻ nổi bật như Lando Norris và Oscar Piastri.

Hệ thống trường đua mang tính biểu tượng như Silverstone, Monaco, Spa-Francorchamps và Suzuka, cùng các điểm đến mới như Las Vegas và Miami tạo nên bản sắc riêng cho giải đấu, vừa truyền thống, vừa thời thượng.

Ngoài yếu tố thể thao, giải còn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và phát triển công nghệ ô tô. Các đội đua đầu tư mạnh vào khí động học, hệ thống động lực hybrid và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất. Nhiều công nghệ được thử nghiệm tại đây đã được ứng dụng trong sản xuất xe thương mại.

Đặc biệt, mùa giải 2026 được đánh giá là một cột mốc chuyển mình quan trọng khi bộ quy chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng việc sử dụng năng lượng bền vững, phù hợp với xu hướng "xanh hoá" của ngành công nghiệp ô tô.

TV360 độc quyền phát sóng Giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam - Ảnh 2.

TV360 mở rộng hệ sinh thái thể thao quốc tế đỉnh cao

Việc phát sóng Formula 1 tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế chất lượng cao của TV360, đáp ứng nhu cầu theo dõi các sự kiện toàn cầu ngày càng tăng mạnh. 

Đưa một giải đấu có sức ảnh hưởng như F1 lên nền tảng số cũng giúp khán giả Việt Nam tiếp cận thuận tiện hơn, nâng tầm trải nghiệm xem thể thao theo hướng hiện đại, liền mạch và cá nhân hóa.

Formula 1 (FIA Formula One World Championship) là giải đua xe cấp cao nhất do Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) tổ chức, được thành lập từ 1950. 

Mỗi mùa giải gồm khoảng 20-24 chặng đua (Grand Prix), diễn ra tại các trường đua trên nhiều châu lục. Thu hút hơn 1,5 tỉ lượt xem toàn cầu mỗi mùa.


