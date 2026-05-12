Thể thao

U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup

H.Hiệp

Thất bại 0-2 trước U17 nữ Úc tại tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026 chiều 11-5 đã khép lại giấc mơ lần đầu tiên dự World Cup của U17 nữ Việt Nam.

Trước U17 nữ Úc vượt trội về thể hình, U17 nữ Việt Nam chọn cách tiếp cận thận trọng, chủ động chơi chậm để hạn chế hao tổn sức lực. Dù vậy, thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 sau các pha tấn công giàu tốc độ của đại diện xứ chuột túi.

U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup - Ảnh 1.

U17 nữ Việt Nam (phải) có màn trình diễn đầy nỗ lực trước U17 nữ Úc ở tứ kết châu lục (Ảnh: AFC)

Sang hiệp 2, những nữ "chiến binh Sao vàng" điều chỉnh chiến thuật, phần nào lấy lại sự chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tỉ lệ kiểm soát bóng 45% cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo ra thế trận cân bằng hơn trong nửa sau màn so tài. Tuy nhiên, các chân sút như Nguyễn Thị Minh Ánh và Lê Thị Hồng Thái không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Chung cuộc, tỉ số 2-0 nghiêng về U17 nữ Úc được giữ nguyên đến cuối trận.

Với kết quả này, U17 nữ Úc tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Sau chức vô địch khu vực năm 2025, đội bóng xứ chuột túi đã trở thành đại diện đầu tiên thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) giành vé dự U17 nữ World Cup.

Về phía những nữ "chiến binh Sao vàng", chạm trán các đối thủ mạnh như Trung Quốc hay Úc, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã có tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực duy trì sự tổ chức trong đội hình. Thành tích hạng 3 khu vực và tốp 8 châu lục là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào sự phát triển của lứa cầu thủ này trong tương lai.

