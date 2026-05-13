Thể thao

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Thắng để tự quyết

Hoàng Tú

(NLĐO) - Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026?

Trận gặp U17 UAE lúc 0 giờ ngày 14-5 sẽ trở thành "trận chung kết" thực sự của đội U17 Việt Nam. Sau hai lượt trận tại bảng C, cục diện vẫn rất khó lường. U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 UAE mới có 1 điểm.

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Thắng để tự quyết - Ảnh 1.

Trận gặp U17 UAE lúc 0 giờ ngày 14-5 sẽ trở thành "trận chung kết" thực sự của đội U17 Việt Nam (áo trắng)

Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam dù hiệu số bàn thắng bại kém Yemen (2-4 so với 3-3) nhưng vẫn xếp trên nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Theo điều lệ giải, khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu được ưu tiên trước hiệu số chung.

Điều đó giúp U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với vị trí nhì bảng và vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á 2026 - điều kiện duy nhất cho mục tiêu này là phải thắng U17 UAE. Nếu giành trọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Hàn Quốc gặp Yemen.

Trong trường hợp hòa UAE, Việt Nam sẽ có 4 điểm. Khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu Yemen không thắng Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc thắng hoặc hòa Yemen, U17 Việt Nam sẽ giữ vị trí nhì bảng để vào tứ kết. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra bởi Hàn Quốc vẫn được đánh giá là đội mạnh nhất bảng, dù vừa trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu Yemen thắng Hàn Quốc còn Việt Nam chỉ hòa UAE, đội Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ ba. Trong trường hợp đứng thứ ba, hy vọng của U17 Việt Nam chưa hẳn khép lại. Theo thể thức giải, ngoài tám đội vào tứ kết gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng, hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé dự vòng chung kết World Cup.

Dẫu vậy, đây là kịch bản nhiều rủi ro. Khi đó, Việt Nam sẽ phải so sánh thành tích với các đội đứng thứ ba ở hai bảng A và B.

UAE không còn đường lùi

Một yếu tố khác khiến trận đấu cuối cùng trở nên đặc biệt căng thẳng là việc UAE buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa đại diện Tây Á nhiều khả năng sẽ chơi tấn công và chấp nhận mạo hiểm.

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Thắng để tự quyết - Ảnh 2.

U17 UAE (trái) buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp

Đây vừa là áp lực vừa có thể trở thành cơ hội với Việt Nam. Nếu giữ được sự chắc chắn như trước Yemen và tận dụng tốt khoảng trống khi đối thủ dâng cao, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Trận thua Hàn Quốc dù đáng tiếc nhưng cũng cho thấy Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh với các đội mạnh ở châu Á nếu duy trì được sự tập trung và bản lĩnh.

Sau hai lượt đấu đầy biến động, bảng C vẫn chưa loại bất kỳ đội nào và cũng chưa đội nào chắc chắn đứng ngoài cuộc đua. Nhưng với Việt Nam, điều quan trọng nhất là cánh cửa World Cup vẫn nằm trong tay các chàng trai trẻ U17 Việt Nam.

Một chiến thắng trước UAE sẽ khép lại những phép tính, đồng thời mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam: lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi U17 World Cup bằng chính năng lực vượt qua vòng bảng châu Á.

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

(NLĐO) - Rạng sáng 11-5, U17 Việt Năm thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc dù có bàn dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu.

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U17 Hàn Quốc khi dẫn trước 1-0 tới phút 84 nhờ bàn thắng của Sỹ Bách.

Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2

(NLĐO) - Trận thua ngược U17 Hàn Quốc khiến U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tạo nên cú sốc lớn, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể đi tiếp.

