U22 Việt Nam: Miệt mài rèn giũa

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ tập luyện cao tại sân RBAC (Bangkok, Thái Lan) ngày 8-12, nhằm chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi, với toàn đội thể hiện rõ sự tập trung và quyết tâm cao độ trong cuộc chiến giành vé vào bán kết. HLV Kim Sang-sik nhận được tin vui khi đội hình đang ở chế độ sung sức, thể trạng đã hồi phục. Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, người phải rời sân sớm trong trận gặp U22 Lào, đã tham gia tập luyện bình thường và dần lấy lại phong độ để hòa nhập với nhịp độ chung của đội. Trong buổi tập sáng, các cầu thủ còn được bổ sung bài nâng cao thể lực chuyên sâu tại phòng gym khách sạn, dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV Yoon Dong-hun.

Trong buổi tập chính, ban huấn luyện ưu tiên các nội dung về đấu pháp chiến thuật, qua đó đánh giá kỹ lưỡng phong độ từng vị trí để lựa chọn đội hình lý tưởng cho cuộc đối đầu quan trọng với U22 Malaysia - đội bóng đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm, cùng điểm số với U22 Việt Nam nhưng trội hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +1). Trước đó, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh đánh giá U22 Malaysia thi đấu ấn tượng, với nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi giàu sức mạnh, vì vậy, đòi hỏi U22 Việt Nam phải duy trì sự cảnh giác cao độ và giữ vững cự ly đội hình.

U22 Việt Nam tích cực rèn luyện chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. (Ảnh: NGỌC LINH)

Khi nói về cơ hội tranh ngôi đầu bảng B, Nhật Minh nhận xét: "Cả hai đội đều có 3 điểm, nên cơ hội là ngang nhau, 50-50. Đội nào chơi tốt hơn sẽ giành lợi thế. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy tự tin hướng tới kết quả tích cực nhất". Nhật Minh khẳng định đội không bị áp lực từ bất lợi hiệu số, bởi U22 Việt Nam từng có nhiều chiến thắng ấn tượng trước các đội trẻ Malaysia trong quá khứ.

"Điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi là tinh thần đoàn kết. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng đóng góp qua các pha tấn công biên hoặc kiến tạo, như những gì tôi đã làm trước đây, để giúp đội đạt mục tiêu" - Nhật Minh nhấn mạnh.

Với quỹ thời gian còn lại 2 ngày trước trận quyết định, thầy trò ông Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng trước U22 Malaysia để vượt qua bất lợi hiệu số và chiếm ngôi đầu bảng.