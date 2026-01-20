Truyền thông Trung Quốc chỉ ra cách thắng U23 Việt Nam, không cần loạt 11 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra cách thắng U23 Việt Nam, không cần loạt 11 m

Quốc An

(NLĐO) - Trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam hứa hẹn kịch tính. Việt Nam có thể vượt qua hàng phòng ngự Trung Quốc hay không?

U23 Trung Quốc vào đến bán kết U23 châu Á không chỉ chấm dứt quãng thời gian 21 năm bóng đá nam nước này vắng mặt trong top 4 châu Á, mà còn khơi dậy niềm tin và sự hứng khởi nơi người hâm mộ.

Lần đầu vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, không thủng lưới, U23 Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng khi loại Uzbekistan ở tứ kết nhờ lối chơi phòng ngự, phản công kỷ luật. Thủ môn Li Hao trở thành điểm tựa vững chắc với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt trong 120 phút và loạt luân lưu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio, đội bóng này chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, xây dựng hàng thủ ba trung vệ chắc chắn, giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp dù cầm bóng chưa đến 35%.

Ở bán kết, U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik toàn thắng từ đầu giải với lối chơi nhanh, kỹ thuật và khả năng tấn công hiệu quả.

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra cách thắng U23 Việt Nam, không cần nhờ loạt 11 m - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc với chuỗi bất bại nhờ hàng thủ kiên cường và chiến thuật phòng ngự số đông

"Chiến thuật linh hoạt và đa dạng của HLV Kim Sang-sik đã giúp tuyển Việt Nam trở thành một trong những đội tấn công hiệu quả nhất giải đấu. Tại các giải vô địch chính thức, đội tuyển U23 Trung Quốc vẫn bất bại trước Việt Nam, giữ sạch lưới cả ở Á vận hội 2002 và 2010.

Những năm gần đây, Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong các trận giao hữu, điển hình là thất bại 0-1 trước Việt Nam tại giải giao hữu. 

TIN LIÊN QUAN

Sự tương phản này khiến trận bán kết trở nên khó đoán: liệu Việt Nam có tiếp tục lối chơi kỹ thuật vượt trội hay Trung Quốc sẽ bứt phá bằng ưu thế trên không và hàng phòng ngự vững chắc?" - Trích từ nhận định của tờ Sohu.

Giờ đây, U23 Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến thuật bóng dài, nhưng đã không còn tuân theo sơ đồ 5-4-1 cứng nhắc, mà linh hoạt điều chỉnh sang sơ đồ 5-3-2 với hai tiền đạo. 

Bên cạnh đó, bối cảnh Trung Quốc tổn thất lực lượng và Việt Nam có lợi thế thể lực, cuộc so tài hứa hẹn căng thẳng và khó lường, là màn đấu trí toàn diện về chiến thuật và bản lĩnh.

Tờ Sohu nhận định thêm: "Chiến thuật sử dụng chiều cao và các pha phối hợp bài bản của Trung Quốc có thể nhắm vào điểm yếu phòng không của Việt Nam, trong khi các pha chuyền bóng ngắn và phản công nhanh của Việt Nam sẽ thử thách tốc độ xoay chuyển của hàng phòng ngự Trung Quốc".

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra cách thắng U23 Việt Nam, không cần nhờ loạt 11 m - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Cẩn trọng với sở trường của U23 Trung Quốc

Cẩn trọng với sở trường của U23 Trung Quốc

(NLĐO) - Dù được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhưng U23 Việt Nam cần cẩn trọng trước lối chơi thực dụng khi chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc

(NLĐO) - Trước trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20-1), thầy trò ông Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn đối thủ

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam U23 Trung Quốc HLV Kim Sang-sik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo