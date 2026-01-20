Truyền thông Trung Quốc chỉ ra cách thắng U23 Việt Nam, không cần loạt 11 m

U23 Trung Quốc vào đến bán kết U23 châu Á không chỉ chấm dứt quãng thời gian 21 năm bóng đá nam nước này vắng mặt trong top 4 châu Á, mà còn khơi dậy niềm tin và sự hứng khởi nơi người hâm mộ.

Lần đầu vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, không thủng lưới, U23 Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng khi loại Uzbekistan ở tứ kết nhờ lối chơi phòng ngự, phản công kỷ luật. Thủ môn Li Hao trở thành điểm tựa vững chắc với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt trong 120 phút và loạt luân lưu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio, đội bóng này chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, xây dựng hàng thủ ba trung vệ chắc chắn, giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp dù cầm bóng chưa đến 35%.

Ở bán kết, U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik toàn thắng từ đầu giải với lối chơi nhanh, kỹ thuật và khả năng tấn công hiệu quả.

U23 Trung Quốc với chuỗi bất bại nhờ hàng thủ kiên cường và chiến thuật phòng ngự số đông

"Chiến thuật linh hoạt và đa dạng của HLV Kim Sang-sik đã giúp tuyển Việt Nam trở thành một trong những đội tấn công hiệu quả nhất giải đấu. Tại các giải vô địch chính thức, đội tuyển U23 Trung Quốc vẫn bất bại trước Việt Nam, giữ sạch lưới cả ở Á vận hội 2002 và 2010.

Những năm gần đây, Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong các trận giao hữu, điển hình là thất bại 0-1 trước Việt Nam tại giải giao hữu.

Sự tương phản này khiến trận bán kết trở nên khó đoán: liệu Việt Nam có tiếp tục lối chơi kỹ thuật vượt trội hay Trung Quốc sẽ bứt phá bằng ưu thế trên không và hàng phòng ngự vững chắc?" - Trích từ nhận định của tờ Sohu.

Giờ đây, U23 Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến thuật bóng dài, nhưng đã không còn tuân theo sơ đồ 5-4-1 cứng nhắc, mà linh hoạt điều chỉnh sang sơ đồ 5-3-2 với hai tiền đạo.

Bên cạnh đó, bối cảnh Trung Quốc tổn thất lực lượng và Việt Nam có lợi thế thể lực, cuộc so tài hứa hẹn căng thẳng và khó lường, là màn đấu trí toàn diện về chiến thuật và bản lĩnh.

Tờ Sohu nhận định thêm: "Chiến thuật sử dụng chiều cao và các pha phối hợp bài bản của Trung Quốc có thể nhắm vào điểm yếu phòng không của Việt Nam, trong khi các pha chuyền bóng ngắn và phản công nhanh của Việt Nam sẽ thử thách tốc độ xoay chuyển của hàng phòng ngự Trung Quốc".