Truyền thông Trung Quốc tin lối chơi của U23 là lời giải cho tuyển quốc gia

Thành công của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á không chỉ chấm dứt 21 năm bóng đá nam nước này vắng mặt trong top 4 châu lục, mà còn gợi mở hướng đi thực tế cho đội tuyển quốc gia.

Hành trình vào bán kết được xây dựng trên lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần kiên cường. U23 Trung Quốc bất bại, giữ sạch lưới ở vòng bảng, rồi loại đương kim vô địch Uzbekistan sau 120 phút căng thẳng và loạt luân lưu.

Trong trận đấu được truyền thông nước này mô tả "mang tính khắc nghiệt bậc nhất lịch sử" của đội trẻ Trung Quốc, họ gần như từ bỏ tấn công, tập trung tối đa cho phòng ngự, với thủ môn Li Hao trở thành điểm tựa bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Chiến thuật này khiến đối thủ lúng túng, bởi trong bóng đá hiện đại, hiếm có đội bóng nào dám “đóng băng” trận đấu bằng việc kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà trong suốt 120 phút ở một trận knock-out quan trọng.

Tờ Sohu bày tỏ: "Một chiến thuật khiến sự nghiệp thi đấu chục năm của các chân sút Uzbekistan bàng hoàng".

Lối chơi đó gợi nhớ đến đội tuyển Hy Lạp tại EURO 2004, đội bóng đã lên ngôi vô địch nhờ hệ thống phòng ngự tầng thấp, kỷ luật và hiệu quả.

Tờ Sohu nhận định, lối chơi này có thể là bài giải cho cả tuyển Trung Quốc: "Chiến thuật phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc gợi nhớ đến đội tuyển Hy Lạp tại Giải vô địch châu Âu năm 2004, cách đây 22 năm.

Việc có thể bố trí cả 11 cầu thủ phòng ngự ở vị trí thấp như vậy, huấn luyện viên trưởng Antonio thực sự đã tìm ra chiến thuật tốt nhất cho bóng đá Trung Quốc hiện nay.

Trên thực tế, chiến thuật của đội tuyển U23 hoàn toàn có thể được áp dụng vào các trận đấu của đội tuyển quốc gia, nhưng đó không phải là vấn đề cần bàn luận bây giờ".

Truyền thông Trung Quốc thừa nhận mô hình thành công của U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành tham chiếu cho đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc chưa thể cạnh tranh sòng phẳng về kỹ thuật hay khả năng kiểm soát bóng với các cường quốc châu Á, cách tiếp cận thực dụng, đề cao tổ chức và kỷ luật như U23 đang thể hiện có thể là lời giải phù hợp.

Ở bán kết Giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam, so với Uzbekistan hay UAE, những đối thủ đã bị Việt Nam loại, đây được đánh giá là thử thách lớn nhất với U23 Trung Quốc.

Tuy vậy, đội bóng trẻ của Trung Quốc nhiều khả năng vẫn kiên định với triết lý phòng ngự chắc chắn, tận dụng chiều cao, thể lực và sự tập trung tối đa trong khâu phòng thủ.



