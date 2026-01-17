U23 Việt Nam thắng cả lịch thi đấu trước U23 UAE

Tại VCK U23 châu Á 2026, trong cuộc chạm trán U23 UAE ở tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn không tỏ ra đuối sức trước đối thủ nổi tiếng giàu thể lực và sức mạnh. Điều này là kết quả của việc tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ giữa các trận đấu.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường trước U23 UAE giàu thể lực

Trong khi U23 Việt Nam thi đấu lượt trận cuối vòng bảng trước Ả Rập Saudi vào ngày 12-1, đại diện Tây Á phải căng sức trước Syria vào ngày 13-1 trước khi bước vào trận tứ kết. Dù chênh lệch chỉ khoảng 24 giờ, đó vẫn là quỹ thời gian vô cùng quý giá, đặc biệt ở một giải đấu ngắn ngày như VCK U23 châu Á.

Thực tế trên sân cho thấy, sau khi "cầm chân" nhau với tỉ số 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ, nơi thể lực trở thành yếu tố then chốt. U23 UAE bắt đầu bộc lộ sự chậm chạp, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái và chống pressing.

Ngược lại, "Những chiến binh sao vàng" vẫn duy trì nhịp độ chơi chủ động, liên tục dâng cao gây sức ép. Cuối cùng, nỗ lực đó được đền đáp bằng bàn thắng quyết định của hậu vệ Phạm Minh Phúc, ấn định chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết các học trò của ông có thể lực tốt hơn cầu thủ UAE trong hiệp phụ. "Những hậu vệ cánh của họ trông có vẻ mệt mỏi. Vì vậy, quyết định tung những cầu thủ tốc độ hơn vào sân của tôi đã tỏ ra rất hiệu quả" - vị thuyền trưởng U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Đáng chú ý, sau khi vượt qua đại diện Tây Á ở tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hưởng lợi thế lớn về mặt thời gian trước trận bán kết. Theo lịch thi đấu, trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20-1.

Đối thủ của "Những chiến binh sao vàng" là đội thắng ở cặp đấu Uzbekistan gặp Trung Quốc, phải thi đấu vào tối 17-1. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam có gần 3 ngày nghỉ trọn vẹn, nhiều hơn đối thủ khoảng một ngày.

Ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, nơi cường độ vận động và va chạm đều ở mức rất cao, việc sở hữu thêm một ngày nghỉ có thể tạo ra khác biệt lớn. Quãng thời gian này vừa giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, vừa là cơ hội để ban huấn luyện điều chỉnh giáo án tập luyện hợp lý, tránh việc phải "đốt sức" quá sớm.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều hơn một ngày nghỉ so với đối thủ ở bán kết

Quan trọng hơn, sự vượt trội về ngày nghỉ còn mang lại ưu thế chiến thuật. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự có thêm thời gian để phân tích lối chơi của Uzbekistan hoặc Trung Quốc, từ đó xây dựng phương án thi đấu phù hợp cho trận bán kết.

Trong bối cảnh trình độ giữa các đội không còn chênh lệch quá lớn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nền tảng thể lực sung mãn có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa lịch sử.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



