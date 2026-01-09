U23 Việt Nam: Nỗ lực để tránh đối đầu sớm ứng viên vô địch

Chiến thắng áp đảo của U23 Nhật Bản không chỉ thể hiện vị thế nhà đương kim vô địch mà còn tạo áp lực lớn lên U23 Việt Nam.

Mùa trước, U23 Nhật Bản xuất sắc đánh bại U23 Uzbekistan để đăng quang Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar. Đến Ả Rập Saudi kỳ này, đoàn quân "samurai xanh" mang theo lực lượng hùng hậu với mục tiêu lần thứ 3 lên ngôi vô địch giải đấu. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm đưa U23 Nhật Bản rơi vào bảng đấu mạnh, với những đối thủ sừng sỏ khu vực Tây Á: U23 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), U23 Qatar và U23 Syria.

Với sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Go Oiwa, U23 Nhật Bản nhanh chóng phô trương thanh thế, thắng dễ U23 Syria với tỉ số 5-0 trong lượt trận đầu tiên của bảng B. Đáng chú ý, U23 Syria từng vượt qua U23 Việt Nam với tỉ số 2-1 trong trận giao hữu diễn ra ở Qatar, trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

Phong độ cao và ổn định của U23 Nhật Bản được duy trì kể từ vòng loại giải đấu. Xét tương quan lực lượng và trình độ đẳng cấp các đội bảng B VCK U23 châu Á kỳ này, giới chuyên gia dự đoán U23 Nhật Bản sẽ giành tấm vé vào tứ kết với vị thế đội nhất bảng.

Nếu chỉ giành ngôi nhì bảng A, U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Nhật Bản ở tứ kết. Ảnh: THE AFC

Theo thể thức thi đấu VCK U23 châu Á, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đội nhất bảng A sẽ chạm trán đội nhì bảng B và đội nhất bảng B đối đầu đội nhì bảng A tại vòng tứ kết. Vì vậy, để có thể hoàn thành mục tiêu thi đấu kỳ này, U23 Việt Nam cần có kế hoạch hợp lý để tránh chạm trán nhà đương kim vô địch ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vượt qua vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam trình diễn ấn tượng và đánh bại U23 Jordan để tạm chiếm ngôi đầu bảng A. "Những chiến binh Sao Vàng" cần không thua U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2 để nới rộng cơ hội vào tứ kết. Thế nhưng, để chiếm ngôi đầu bảng A chung cuộc, thầy trò ông Kim cần giành ít nhất 7 điểm sau 3 lượt đấu vòng bảng.

Trong lịch sử 6 lần tham dự giải đấu này trước đây, U23 Việt Nam từng 3 lần lọt vào tứ kết và 1 lần đoạt ngôi á quân (năm 2018). Năm 2018, sau khi 2 đội hòa nhau 3-3, Việt Nam vượt qua Iraq ở loạt luân lưu 11 m để giành vé vào bán kết. Ở vòng tứ kết năm 2022, Việt Nam thất bại 0-2 trước Ả Rập Saudi và thua Iraq 0-1 tại tứ kết giải đấu năm 2024.

Khi vươn ra sân chơi cấp châu lục, các đội bóng khu vực Đông Nam Á không được đánh giá cao. U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang trong giai đoạn thăng hoa nhưng sẽ không dễ khi so tài với những đội bóng khu vực Tây Á, Nam Á. Ngoài Nhật Bản, bảng B VCK U23 châu Á 2026 còn quy tụ nhiều đội mạnh, từng không ít lần "gieo sầu" cho bóng đá Việt Nam.

Bước ra sân chơi lớn là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, các tuyển thủ U23 Việt Nam cần thể hiện sự nhiệt huyết, thi đấu không toan tính với quyết tâm cống hiến cao nhất cho màu áo tuyển quốc gia.

