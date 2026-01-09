HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam: Nỗ lực để tránh đối đầu sớm ứng viên vô địch

Tường Phước

Lượt trận đầu tiên vòng bảng khép lại cũng lộ diện các ứng viên đua tranh chức vô địch Giải U23 châu Á 2026.

Chiến thắng áp đảo của U23 Nhật Bản không chỉ thể hiện vị thế nhà đương kim vô địch mà còn tạo áp lực lớn lên U23 Việt Nam.

Mùa trước, U23 Nhật Bản xuất sắc đánh bại U23 Uzbekistan để đăng quang Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar. Đến Ả Rập Saudi kỳ này, đoàn quân "samurai xanh" mang theo lực lượng hùng hậu với mục tiêu lần thứ 3 lên ngôi vô địch giải đấu. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm đưa U23 Nhật Bản rơi vào bảng đấu mạnh, với những đối thủ sừng sỏ khu vực Tây Á: U23 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), U23 Qatar và U23 Syria.

Với sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Go Oiwa, U23 Nhật Bản nhanh chóng phô trương thanh thế, thắng dễ U23 Syria với tỉ số 5-0 trong lượt trận đầu tiên của bảng B. Đáng chú ý, U23 Syria từng vượt qua U23 Việt Nam với tỉ số 2-1 trong trận giao hữu diễn ra ở Qatar, trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

Phong độ cao và ổn định của U23 Nhật Bản được duy trì kể từ vòng loại giải đấu. Xét tương quan lực lượng và trình độ đẳng cấp các đội bảng B VCK U23 châu Á kỳ này, giới chuyên gia dự đoán U23 Nhật Bản sẽ giành tấm vé vào tứ kết với vị thế đội nhất bảng.

Nỗ lực để tránh đối đầu sớm ứng viên vô địch - Ảnh 1.

Nếu chỉ giành ngôi nhì bảng A, U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Nhật Bản ở tứ kết. Ảnh: THE AFC

Theo thể thức thi đấu VCK U23 châu Á, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đội nhất bảng A sẽ chạm trán đội nhì bảng B và đội nhất bảng B đối đầu đội nhì bảng A tại vòng tứ kết. Vì vậy, để có thể hoàn thành mục tiêu thi đấu kỳ này, U23 Việt Nam cần có kế hoạch hợp lý để tránh chạm trán nhà đương kim vô địch ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vượt qua vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam trình diễn ấn tượng và đánh bại U23 Jordan để tạm chiếm ngôi đầu bảng A. "Những chiến binh Sao Vàng" cần không thua U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2 để nới rộng cơ hội vào tứ kết. Thế nhưng, để chiếm ngôi đầu bảng A chung cuộc, thầy trò ông Kim cần giành ít nhất 7 điểm sau 3 lượt đấu vòng bảng.

Trong lịch sử 6 lần tham dự giải đấu này trước đây, U23 Việt Nam từng 3 lần lọt vào tứ kết và 1 lần đoạt ngôi á quân (năm 2018). Năm 2018, sau khi 2 đội hòa nhau 3-3, Việt Nam vượt qua Iraq ở loạt luân lưu 11 m để giành vé vào bán kết. Ở vòng tứ kết năm 2022, Việt Nam thất bại 0-2 trước Ả Rập Saudi và thua Iraq 0-1 tại tứ kết giải đấu năm 2024.

Khi vươn ra sân chơi cấp châu lục, các đội bóng khu vực Đông Nam Á không được đánh giá cao. U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang trong giai đoạn thăng hoa nhưng sẽ không dễ khi so tài với những đội bóng khu vực Tây Á, Nam Á. Ngoài Nhật Bản, bảng B VCK U23 châu Á 2026 còn quy tụ nhiều đội mạnh, từng không ít lần "gieo sầu" cho bóng đá Việt Nam. 

Bước ra sân chơi lớn là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, các tuyển thủ U23 Việt Nam cần thể hiện sự nhiệt huyết, thi đấu không toan tính với quyết tâm cống hiến cao nhất cho màu áo tuyển quốc gia.

Thăm dò ý kiến

Giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Nỗ lực để tránh đối đầu sớm ứng viên vô địch - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Bóng đá trẻ Việt Nam - Rèn từ trong trứng

Bóng đá trẻ Việt Nam - Rèn từ trong trứng

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 6-1 đã xử phạt 5 cầu thủ tại vòng loại U19 Quốc gia

"Vũ khí" mới của U23 Việt Nam

Không chỉ vận hành tốt khả năng pressing và thoát pressing, U23 Việt Nam còn gây ấn tượng khi tận dụng hiệu quả các tình huống bóng cố định.

U23 Úc ngược dòng hạ U23 Thái Lan 2-1

(NLĐO) - U23 Úc đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan trong trận đấu kịch tính, dù bị dẫn bàn sớm và gặp không ít khó khăn trong hiệp 1.

U23 Việt Nam U23 châu Á Ả Rập Saudi khu vực Đông Nam Á U23 Nhật Bản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo