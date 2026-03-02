UBND TP Huế yêu cầu làm rõ clip quán bún bò đuổi tài xế xe tải

Ngày 2-3, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết lãnh đạo UBND TP Huế đã chỉ đạo UBND phường Kim Trà kiểm tra, có văn bản báo cáo liên quan vụ tài xế xe tải đăng clip "bóc phốt" quán bún bị cho là đuổi khách.

Cách quán Ph.H 200 m về phía Nam chỉ có 2 quán cơm bún là B.C và H.Ng.

Theo ông Hiển, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng nắm được việc một tài xế xe tải đăng tải trên Facebook nội dung phản ánh bị một chủ quán ăn ở phía Bắc đường tránh Huế (thuộc Quốc lộ 1) đuổi đi với thái độ mất lịch sự, thiếu nhã nhặn.

Đoạn clip đăng ngày 22-2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ 2026) đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh văn hoá, du lịch, môi trường kinh doanh của Huế. Tuy nhiên, người đăng không nêu rõ tên quán, cũng không cung cấp hình ảnh cụ thể.

Clip quán ăn ở Huế lên tiếng khi bị tố không phục vụ tài xế xe tải

Trước diễn biến này, UBND TP Huế yêu cầu phường Kim Trà vào cuộc kiểm tra, xác minh thực hư. Nếu quán có phát ngôn, hành vi không chuẩn mực như phản ánh thì sẽ có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính theo quy định nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh văn minh, thân thiện.

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, căn cứ kết quả báo cáo của địa phương, đơn vị sẽ có bước xử lý tiếp theo, có thể là sẽ liên hệ, trao đổi, xác minh, làm việc với người đăng tải clip. Trường hợp thông tin phản ánh không đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định, tránh tình trạng phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-2 tài khoản Facebook Q.S.Tr. đăng đoạn clip ngắn với tiêu đề "Quán bún bò đuổi xe tải và xe đầu kéo…". Trong clip, người này cho biết đang đứng tại quán Ph.H (phường Hương Trà) sau khi bị một quán ăn cách đó khoảng 200 m về phía Nam "đuổi thẳng mặt".

Nam tài xế nói quán đuổi khách nằm cách quán Ph.H khoảng 200 m về phía Nam.

Theo lời tài xế, ngày thường quán vẫn bán cho xe tải, xe đầu kéo nhưng vào dịp Tết chỉ phục vụ xe khách và "không chào đón" xe tải. Người này cho rằng thay vì giải thích nhẹ nhàng, quán đã chọn cách từ chối thẳng. Đồng thời, tài xế dành nhiều lời khen cho quán Ph.H. về sự sạch sẽ, thái độ niềm nở, thân thiện.

Clip nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận kiểu chủ quán "có trăng quên đèn", kêu gọi tẩy chay quán ăn bị "bóc phốt".