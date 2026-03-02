HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

UBND TP Huế yêu cầu làm rõ clip quán bún bò đuổi tài xế xe tải

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu kiểm tra, báo cáo và chấn chỉnh nếu quán có động thái đuổi khách. Nếu bị vu khống thì cũng xử nghiêm người đăng tải clip.

Ngày 2-3, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết lãnh đạo UBND TP Huế đã chỉ đạo UBND phường Kim Trà kiểm tra, có văn bản báo cáo liên quan vụ tài xế xe tải đăng clip "bóc phốt" quán bún bị cho là đuổi khách.

UBND TP Huế yêu cầu làm rõ clip quán bún bò đuổi xe tải gây xôn xao sau Tết - Ảnh 1.

Cách quán Ph.H 200 m về phía Nam chỉ có 2 quán cơm bún là B.C và H.Ng.

Theo ông Hiển, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng nắm được việc một tài xế xe tải đăng tải trên Facebook nội dung phản ánh bị một chủ quán ăn ở phía Bắc đường tránh Huế (thuộc Quốc lộ 1) đuổi đi với thái độ mất lịch sự, thiếu nhã nhặn.

Đoạn clip đăng ngày 22-2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ 2026) đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh văn hoá, du lịch, môi trường kinh doanh của Huế. Tuy nhiên, người đăng không nêu rõ tên quán, cũng không cung cấp hình ảnh cụ thể.

Clip quán ăn ở Huế lên tiếng khi bị tố không phục vụ tài xế xe tải

Trước diễn biến này, UBND TP Huế yêu cầu phường Kim Trà vào cuộc kiểm tra, xác minh thực hư. Nếu quán có phát ngôn, hành vi không chuẩn mực như phản ánh thì sẽ có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính theo quy định nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh văn minh, thân thiện.

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, căn cứ kết quả báo cáo của địa phương, đơn vị sẽ có bước xử lý tiếp theo, có thể là sẽ liên hệ, trao đổi, xác minh, làm việc với người đăng tải clip. Trường hợp thông tin phản ánh không đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định, tránh tình trạng phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

UBND TP Huế yêu cầu làm rõ clip quán bún bò đuổi xe tải gây xôn xao - Ảnh 1.

Người này đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Facebook nói rằng mình bị một quán bún bò "đuổi thẳng mặt" vì "có trăng quên đèn".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-2 tài khoản Facebook Q.S.Tr. đăng đoạn clip ngắn với tiêu đề "Quán bún bò đuổi xe tải và xe đầu kéo…". Trong clip, người này cho biết đang đứng tại quán Ph.H (phường Hương Trà) sau khi bị một quán ăn cách đó khoảng 200 m về phía Nam "đuổi thẳng mặt".

UBND TP Huế yêu cầu làm rõ clip quán bún bò đuổi xe tải gây xôn xao - Ảnh 2.

Nam tài xế nói quán đuổi khách nằm cách quán Ph.H khoảng 200 m về phía Nam.

Theo lời tài xế, ngày thường quán vẫn bán cho xe tải, xe đầu kéo nhưng vào dịp Tết chỉ phục vụ xe khách và "không chào đón" xe tải. Người này cho rằng thay vì giải thích nhẹ nhàng, quán đã chọn cách từ chối thẳng. Đồng thời, tài xế dành nhiều lời khen cho quán Ph.H. về sự sạch sẽ, thái độ niềm nở, thân thiện.

Clip nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận kiểu chủ quán "có trăng quên đèn", kêu gọi tẩy chay quán ăn bị "bóc phốt".

Tin liên quan

Bị tài xế xe tải "bóc phốt" vì đuổi khách, quán ăn ở Huế nói gì?

Bị tài xế xe tải "bóc phốt" vì đuổi khách, quán ăn ở Huế nói gì?

(NLĐO) - Lái xe đầu kéo nói hàng quán ăn uống ở Huế vào dịp Tết chỉ đón xe khách, họ bị đuổi thẳng mặt.

Bị tố đuổi khách vì ngồi xe lăn, chủ quán phở nói gì?

(NLĐO) - Sau khi nam TikToker lên mạng "tố" bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, bà chủ quán phở trên phố Hà Nội cho biết người khách này là khách quen mà con dâu mình hay bán cho và bản thân hoàn toàn không có ý đuổi khách

Vụ cửa hàng xăng dầu bị “tố” đuổi khách: Thêm nhiều người "tố" không mua được xăng

(NLĐO) – Ngoài thanh niên quay clip để “tố”, nhiều người dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết họ đã không mua được xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 24 trước khi xăng dầu tăng giá vào chiều 11-2.

tài xế mạng xã hội Facebook tài xế xe tải đuổi khách đuổi khách hàng đuổi tài xế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo