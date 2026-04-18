HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

UBND TPHCM có thêm 1 Ủy viên

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ông Trương Trung Kiên được đại biểu HĐND TPHCM thống nhất bầu bổ sung vào Ủy viên UBND TPHCM với tỉ lệ 98,99%

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành làm công tác nhân sự. 

UBND TPHCM có thêm 1 Ủy viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng ông Trương Trung Kiên (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Hữu Hạnh

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

UBND TPHCM có thêm 1 Ủy viên - Ảnh 2.

Đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Hạnh

Kết quả, đại biểu HĐND TPHCM thống nhất bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên vào Ủy viên UBND TPHCM với tỉ lệ 98,99%.

Trước đó, ngày 15-4, ông Trương Trung kiên được Chủ tịch UBND TPHCM giao Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 17-4, ông Trương Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Ông Trương Trung Kiên, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. 

Ông Trương Trung Kiên cũng từng trải qua các vị trí công tác khác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

Tin liên quan

Nguyên nhân TPHCM đề xuất chuyển chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng

Nguyên nhân TPHCM đề xuất chuyển chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng

(NLĐO) - TPHCM hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính

HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ hai, quyết nhiều nội dung quan trọng

(NLĐO) - HĐND TPHCM sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố

Ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

(NLĐO) - Ngày 17-4, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ cho ông Trương Trung Kiên và bà Lê Ngọc Thùy Trang

TPHCM UBND TPHCM ủy viên trương trung kiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo