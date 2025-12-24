UBND TPHCM trình chủ trương đầu tư 3 cầu kết nối Đồng Nai

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án giao thông kết nối giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, 3 cầu kết nối được đề xuất gồm: cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (Tân An – Lạc An) và cầu Tân Hiền (Tân Hiền – Thường Tân).

Cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 kết nối xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và TP Thủ Đức cũ (TPHCM)

Theo UBND TPHCM, việc đầu tư các công trình trên nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam bộ, tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện hữu, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics.

Các dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị theo quy hoạch, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM, Đồng Nai và toàn vùng.

Tờ trình được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư công nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, các địa phương liên quan phải thống nhất giao một UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản và trình HĐND cùng cấp thông qua.

Trước đó, tại Thông báo số 349/TB-UBND ngày 7-11-2025, lãnh đạo UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương phân công cơ quan chủ quản đối với các dự án cầu kết nối giữa hai địa phương. Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng TPHCM, UBND TP trình HĐND TP xem xét, ban hành nghị quyết làm cơ sở pháp lý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2 được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực TPHCM với phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai). Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2030, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng, trong đó có đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 650 tỉ đồng. UBND TPHCM được đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Dự án cầu Tân An (Tân An – Lạc An) cũng có quy mô 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TPHCM) với xã Tân An (tỉnh Đồng Nai). Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030, tổng nhu cầu vốn khoảng 1.120 tỉ đồng, trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ 560 tỉ đồng. UBND TPHCM được đề xuất giao làm cơ quan chủ quản.

Đối với dự án cầu Tân Hiền (Tân Hiền – Thường Tân), công trình có quy mô 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TPHCM) với phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai). Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2030, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai được đề xuất là cơ quan chủ quản.

UBND TPHCM cho biết việc HĐND TP thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản đối với 3 dự án nêu trên là bước cần thiết nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, tạo điều kiện sớm triển khai các công trình giao thông liên vùng quan trọng giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.