HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

Ngọc Quý

(NLĐO) - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu rà soát đồ án quy hoạch liên quan.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 490/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

TPHCM yêu cầu khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết - Ảnh 1.

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng mức đầu tư 5.554 tỉ đồng

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu rà soát đồ án quy hoạch liên quan. Việc chuẩn bị hồ sơ dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, xử lý. 

Nhu cầu bố trí vốn ngân sách TP cho dự án cũng phải được đề xuất đầy đủ, phù hợp kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phải được phối hợp triển khai khẩn trương, đúng ranh quy hoạch và bảo đảm tiến độ chung của dự án. 

Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai Nghị quyết số 490/NQ-HĐND theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đất đai, xây dựng, ngân sách và đấu thầu. Cạnh đó, thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Nhiều thay đổi

Theo Nghị quyết số 490, hàng loạt nội dung quan trọng của dự án được thay đổi.

Cụ thể, chủ đầu tư được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; địa điểm thực hiện dự án được xác định tại các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Quy mô đầu tư được mở rộng với tổng chiều dài khoảng 3.608 m, bao gồm cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết; xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, đường quy hoạch số 1; hệ thống kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; cải tạo cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn; đồng bộ hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc bờ kênh.

Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 2.200 tỉ đồng lên hơn 5.554 tỉ đồng; dự án chuyển từ nhóm B sang nhóm A và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2029.

Các nội dung khác về chủ trương đầu tư vẫn được giữ nguyên theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ban hành năm 2016.

Chủ trương đầu tư điều chỉnh lần này đồng thời thay thế và chấm dứt chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng riêng lẻ đã được phê duyệt trước đó.

Tin liên quan

Điều chỉnh 6 tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026

Điều chỉnh 6 tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026

(NLĐO) - TPHCM điều chỉnh hoạt động 6 tuyến xe buýt trợ giá, gồm các tuyến 1, 4, 15, 43, 65 và 152, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Hai đường gom mới có giúp “gỡ nút thắt” cầu Kênh Tẻ?

(NLĐO) - TPHCM đẩy nhanh xây dựng hai đường gom đầu cầu Kênh Tẻ, mở thêm hướng đi cho người dân khu Nam, giảm ùn tắc trên trục Trần Xuân Soạn – Nguyễn Hữu Thọ.

TPHCM: 3.690 tỉ đồng mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân

(NLĐO)- Dự án có tổng mức đầu tư 3.690 tỉ đồng, mở rộng tuyến đường huyết mạch từ 16 m lên 72 m, góp phần giảm tải Quốc lộ 51

TPHCM Tôn Thất Thuyết mở rộng đường Tôn Thất Thuyết công viên kênh Tẻ đường Tôn Thất Thuyết đội vốn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo