UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 490/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.
Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu rà soát đồ án quy hoạch liên quan. Việc chuẩn bị hồ sơ dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
UBND TP yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, xử lý.
Nhu cầu bố trí vốn ngân sách TP cho dự án cũng phải được đề xuất đầy đủ, phù hợp kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện.
Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phải được phối hợp triển khai khẩn trương, đúng ranh quy hoạch và bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai Nghị quyết số 490/NQ-HĐND theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đất đai, xây dựng, ngân sách và đấu thầu. Cạnh đó, thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
Nhiều thay đổi
Theo Nghị quyết số 490, hàng loạt nội dung quan trọng của dự án được thay đổi.
Cụ thể, chủ đầu tư được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; địa điểm thực hiện dự án được xác định tại các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.
Quy mô đầu tư được mở rộng với tổng chiều dài khoảng 3.608 m, bao gồm cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết; xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, đường quy hoạch số 1; hệ thống kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; cải tạo cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn; đồng bộ hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc bờ kênh.
Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 2.200 tỉ đồng lên hơn 5.554 tỉ đồng; dự án chuyển từ nhóm B sang nhóm A và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2029.
Các nội dung khác về chủ trương đầu tư vẫn được giữ nguyên theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ban hành năm 2016.
Chủ trương đầu tư điều chỉnh lần này đồng thời thay thế và chấm dứt chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng riêng lẻ đã được phê duyệt trước đó.
