UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 490/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng mức đầu tư 5.554 tỉ đồng

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu rà soát đồ án quy hoạch liên quan. Việc chuẩn bị hồ sơ dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, xử lý.

Nhu cầu bố trí vốn ngân sách TP cho dự án cũng phải được đề xuất đầy đủ, phù hợp kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phải được phối hợp triển khai khẩn trương, đúng ranh quy hoạch và bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai Nghị quyết số 490/NQ-HĐND theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đất đai, xây dựng, ngân sách và đấu thầu. Cạnh đó, thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.