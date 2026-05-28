UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT TPHCM, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP về tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo UBND TP, căn cứ Công văn số 1803/2026 của Bộ GD-ĐT và đề nghị của Sở GD-ĐT TPHCM về việc tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo và phân công thực hiện.

Cụ thể, TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP thực hiện thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, chú trọng các ngành, nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn, thiếu hụt nhân lực qua đào tạo, các ngành nghề mới nổi hoặc có xu hướng phát triển.

Trên cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động, phối hợp với Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Giao Sở GD-ĐT thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và các giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho cơ sở trong việc cấp phép hoạt động đào tạo; tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục cấp phép để đảm bảo thời gian quy định.

Học sinh Trường Nam Việt trải nghiệm việc làm ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp của nhà trường

Chủ động, kịp thời thông tin, truyền thông, phổ biến quy định của pháp luật về giáo dục nói chung, GDNN và GDTX nói riêng để thực hiện đúng các quy định của pháp luật; thực hiện công khai các nội dung quản lý về giáo dục theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, chú trọng kiểm tra các điều kiện đảm bảo đào tạo (hậu kiểm), liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh như các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, du lịch, ngoại ngữ… và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Thực hiện rà soát và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật và trong hoạt động quản lý nhà nước về GDNN và GDTX.

UBND TP cũng giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục ĐH; các cơ sở GDNN trên địa bàn TP tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án “Hệ thống học tập linh hoạt theo mô-đun: Thiết kế các khóa học theo dạng mô-đun, giúp người lao động học và cập nhật nhanh các kỹ năng cần thiết mà không cần tham gia chương trình dài hạn, tiết kiệm thời gian và chi phí” và Đề án “Ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn trong đào tạo: Phát triển các nền tảng học tập trực tuyến dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để cá nhân hóa lộ trình học tập cho người lao động, giúp họ nhanh chóng đạt được kỹ năng phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng ngành”.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao, từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đẩy mạnh mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thông qua tham gia đào tạo, thực hành nghề, “học việc hưởng lương” và cơ chế đặt hàng kỹ năng, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho nhóm yếu thế, người khuyết tật, phụ nữ và lao động khu vực phi chính thức, bảo đảm tính bao trùm trong GDNN.

Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Chuẩn hóa chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và ASEAN; phát triển các nhóm nghề trọng điểm và nghề mũi nhọn đáp ứng yêu cầu hội nhập.

UBND TP cũng yêu cầu các trường đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, tích hợp phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp; mở rộng chương trình tài năng và sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ. Tăng cường ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia các mạng lưới đảm bảo chất lượng quốc tế để các cơ sở giáo dục tiếp cận chuẩn kiểm định tiên tiến. Mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; phát triển chương trình đào tạo số, chương trình song bằng và đồng cấp bằng quốc tế. Thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Kết luận 91/ 2025 của Bộ Chính trị, mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế trong giáo dục...



