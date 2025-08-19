Ukraine đề nghị "mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ", NATO nói về đảm bảo an ninh đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine đề nghị "mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ", NATO nói về đảm bảo an ninh đặc biệt

Anh Thư

(NLĐO) - Thỏa thuận vũ khí "khủng" sẽ do châu Âu tài trợ, nhằm đổi lấy sự đảm bảo an ninh chắc chắn của Mỹ dành cho Ukraine.

Một tài liệu mà tờ Financial Times trích dẫn cho hay Ukraine đã vạch ra các đề xuất mua vũ khí của Mỹ cũng như ký một thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung trị giá 50 tỉ USD với Mỹ.

Bốn nguồn tin của Financial Times cho hay đề xuất này đã được Kiev chia sẻ với các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18-8, tiếp nối sau đó là hội đàm có sự tham dự của các nhà lãnh đạo các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU), NATO.

"Ukraine sẽ cam kết mua 100 tỉ USD vũ khí của Mỹ do châu Âu tài trợ" - tài liệu này nêu rõ.

Đổi lại, Kiev muốn có sự đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc của Mỹ, như một phần của bất kỳ thỏa thuận hậu xung đột nào.

Ukraine đề nghị "mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ", NATO nói về đảm bảo an ninh đặc biệt- Ảnh 1.

Cuộc họp thượng đỉnh hôm 18-8 tại Nhà Trắng ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ tư từ trái qua) còn có các nhà lãnh đạo từ các nước châu Âu, EU và NATO - Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông Donald Trump đã đồng ý rằng Mỹ sẽ đóng góp vào an ninh của Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình và gọi đó là "một bước đột phá".

Việc gia nhập NATO không được đưa ra thảo luận, nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang thảo luận về "các biện pháp đảm bảo an ninh theo Điều 5 cho Ukraine".

Điều 5 trong Hiệp ước phòng thủ Bắc Đại Tây Dương quy định nếu một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ thành viên nào của liên minh, thì nó sẽ được coi như cuộc tấn công nhắm vào cả khối và đòi hỏi phản ứng tập thể.

Theo AP, ông Rutte cũng cho hay chi tiết xung quanh sự tham gia của Mỹ vào vấn đề an ninh Ukraine sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Nhà lãnh đạo NATO cho rằng quan trọng nhất là phải nắm rõ tình hình sẽ ra sao với những sự đảm bảo an ninh được đề ra, ngăn chặn Nga cố gắng tấn công Ukraine lần nữa.

Về khả năng quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine, ông Rutte cho biết vấn đề đã không được thảo luận trong cuộc hội đàm ngày 18-8.

Nhà lãnh đạo NATO cũng dành nhiều lời khen ngợi đối với tổng thống Mỹ vì đã thuyết phục các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng của họ.

Ông cho biết: “Hôm nay, cuộc trò chuyện là một cuộc trò chuyện giữa những người bạn, giữa những đồng minh thân thiết, những người tôn trọng lẫn nhau, yêu mến nhau, hiểu rõ nhau, cùng thảo luận về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này”.

Ông Rutte cũng bình luận những điều nói trên là mục tiêu chung của tất cả các bên và nếu không có ông Donald Trump, thế bế tắc về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không thể phá vỡ. "Ông ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó” - ông nói.

Tin liên quan

Nga thẳng thừng bác bỏ kịch bản triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine

Nga thẳng thừng bác bỏ kịch bản triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine

(NLĐO) – Nga nhấn mạnh mọi kịch bản có sự hiện diện của lực lượng quân sự NATO tại Ukraine là “hoàn toàn không thể chấp nhận” và có thể leo thang xung đột.

Vừa họp xong với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump gọi ngay cho tổng thống Nga

(NLĐO) – Sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine tới Mỹ, Nga cũng yêu cầu "đảm bảo an ninh"

(NLĐO) – Nga lẫn Ukraine đều kêu gọi được “đảm bảo an ninh thực chất” khi đôi bên hướng tới thoả thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ukraine Zelensky NATO đảm bảo an ninh Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo