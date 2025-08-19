Ukraine đề nghị "mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ", NATO nói về đảm bảo an ninh đặc biệt

Một tài liệu mà tờ Financial Times trích dẫn cho hay Ukraine đã vạch ra các đề xuất mua vũ khí của Mỹ cũng như ký một thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung trị giá 50 tỉ USD với Mỹ.

Bốn nguồn tin của Financial Times cho hay đề xuất này đã được Kiev chia sẻ với các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18-8, tiếp nối sau đó là hội đàm có sự tham dự của các nhà lãnh đạo các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU), NATO.

"Ukraine sẽ cam kết mua 100 tỉ USD vũ khí của Mỹ do châu Âu tài trợ" - tài liệu này nêu rõ.

Đổi lại, Kiev muốn có sự đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc của Mỹ, như một phần của bất kỳ thỏa thuận hậu xung đột nào.

Cuộc họp thượng đỉnh hôm 18-8 tại Nhà Trắng ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ tư từ trái qua) còn có các nhà lãnh đạo từ các nước châu Âu, EU và NATO - Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông Donald Trump đã đồng ý rằng Mỹ sẽ đóng góp vào an ninh của Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình và gọi đó là "một bước đột phá".

Việc gia nhập NATO không được đưa ra thảo luận, nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang thảo luận về "các biện pháp đảm bảo an ninh theo Điều 5 cho Ukraine".

Điều 5 trong Hiệp ước phòng thủ Bắc Đại Tây Dương quy định nếu một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ thành viên nào của liên minh, thì nó sẽ được coi như cuộc tấn công nhắm vào cả khối và đòi hỏi phản ứng tập thể.

Theo AP, ông Rutte cũng cho hay chi tiết xung quanh sự tham gia của Mỹ vào vấn đề an ninh Ukraine sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Nhà lãnh đạo NATO cho rằng quan trọng nhất là phải nắm rõ tình hình sẽ ra sao với những sự đảm bảo an ninh được đề ra, ngăn chặn Nga cố gắng tấn công Ukraine lần nữa.

Về khả năng quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine, ông Rutte cho biết vấn đề đã không được thảo luận trong cuộc hội đàm ngày 18-8.

Nhà lãnh đạo NATO cũng dành nhiều lời khen ngợi đối với tổng thống Mỹ vì đã thuyết phục các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng của họ.

Ông cho biết: “Hôm nay, cuộc trò chuyện là một cuộc trò chuyện giữa những người bạn, giữa những đồng minh thân thiết, những người tôn trọng lẫn nhau, yêu mến nhau, hiểu rõ nhau, cùng thảo luận về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này”.

Ông Rutte cũng bình luận những điều nói trên là mục tiêu chung của tất cả các bên và nếu không có ông Donald Trump, thế bế tắc về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không thể phá vỡ. "Ông ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó” - ông nói.