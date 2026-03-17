Thời sự

Ùn tắc tại trạm ETC đường cao tốc, Lâm Đồng đề nghị khắc phục ngay

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Lỗi hệ thống thu phí không dừng khiến nhiều trạm trên đường cao tốc qua Lâm Đồng ùn ứ, địa phương đề nghị xử lý khẩn để đảm bảo lưu thông

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh này.

Theo phản ánh và ghi nhận thực tế, sau khi triển khai thu phí từ ngày 2-3 trên các đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tại một số nút giao đã xảy ra ùn tắc cục bộ, đặc biệt khu vực trước trạm thu phí.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lỗi hệ thống thu phí không dừng khiến phương tiện không được nhận diện tín hiệu đầu vào, dẫn đến ùn ứ kéo dài. Để giải tỏa giao thông, đơn vị vận hành buộc phải mở barie cho xe lưu thông tự do qua trạm.

Ùn tắc tại trạm ETC đường cao tốc, Lâm Đồng đề nghị khắc phục ngay - Ảnh 1.

Ô tô xếp hàng dài trước trạm thu phí tại nút giao Phan Thiết, hôm 13-3. Ảnh: DT

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hai đoạn cao tốc trên dài khoảng 148 km đi qua địa bàn, được đưa vào khai thác từ năm 2023, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của địa phương. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện hiện nay khá lớn, nhất là vào các dịp cuối tuần và lễ, tết, nên nguy cơ ùn tắc tại các trạm thu phí càng gia tăng khi hệ thống gặp sự cố.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó có Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV, khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng, bao gồm cả thiết bị và phần mềm vận hành.

Ùn tắc tại trạm ETC đường cao tốc, Lâm Đồng đề nghị khắc phục ngay - Ảnh 2.

Nhân viên dùng điện thoại ghi lại biển số xe khi trạm thu phí tại nút giao Phan Thiết gặp lỗi hệ thống hôm 13-3. Ảnh: DT

Việc sớm khắc phục các lỗi kỹ thuật, đảm bảo hệ thống ETC hoạt động ổn định được xem là giải pháp cần thiết nhằm tránh tái diễn ùn tắc, bảo đảm an toàn và thông suốt cho tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia.

Trước đó, tình trạng kẹt xe kéo dài tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc qua địa bàn Lâm Đồng đã gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân và hoạt động vận tải, nhất là trong khung giờ cao điểm.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý triệt để sự cố.

CSGT xử lý 60 tài xế dừng, đỗ trên cao tốc để ngủ, đi vệ sinh

CSGT xử lý 60 tài xế dừng, đỗ trên cao tốc để ngủ, đi vệ sinh

(NLĐO) - 10 tổ công tác CSGT đã ra quân khép kín, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình tài xế vi phạm trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Công an làm việc với 6 thiếu niên đi xe máy nô đùa trên cao tốc

(NLĐO)- Trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhóm 6 thiếu niên đi trên 3 xe máy, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Xe xếp hàng dài vì lỗi kỹ thuật trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Hệ thống barie tại trạm thu phí nút giao Phan Thiết gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiều phương tiện phải xếp hàng chờ, giao thông ùn ứ kéo dài.

