Huế: Các cô giáo quyết giữ trường an toàn trước bão số 5

Trưa 24-8, theo thống kê, toàn bộ 1.125 phương tiện với 8.106 lao động trên biển của ngư dân TP Huế đã vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Đến nay, TP Huế đã chuẩn bị phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ dân với 52.186 nhân khẩu ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm vùng ven biển, đầm phá và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Địa phương cũng đã dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và 100.000 chai nước uống.

Cảnh tàu thuyền cập cảng tấp nập trước khi bão số 5 đổ bộ.

Đài Khí tượng thủy văn Huế cảnh báo vùng mây trước bão số 5 đã bắt đầu gây mưa dông trên vùng biển, sau đó sẽ di chuyển vào đất liền gây mưa cho khu vực ven biển đến khu trung tâm và sau đó là vùng núi. Mưa không liên tục và không đều, có nơi mưa to nơi mưa nhỏ; từ sau 19 giờ tối nay (24-8) mưa sẽ đều và liên tục.

Đến 13 giờ, khu vực ven biển TP Huế đã bắt đầu mưa, lượng mưa chưa lớn và ngắt quãng.

Cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong những cơn mưa dông trước bão ngay cả trên đất liền và trên vùng biển.

Trưa 24-8, tại TP Huế đã có mưa. Tại cảng cá Thuận An, phường Thuận An, từ đêm 23-8 đến trưa nay có rất đông tàu cá của các ngư dân cập bến để bán thủy hải sản, sau đó nhanh chóng đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.





Huế bắt đầu có mưa, hàng loạt tàu cá đã cập cảng Thuận An.

Nhiều loại cá được các tàu đưa vào bán.

Khẩn trương bán cá để đưa tàu đi tránh trú bão số 5

Trước khi bão số 5 đổ bộ, người dân ở Huế đã khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa. Trong đó, dù là ngày nghỉ, nhưng các nữ giáo viên Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP Huế) vẫn tới trường, sử dụng bao ni-lông đựng đầy nước rồi bỏ lên trên mái tôn.

Hai cô giáo cho nước vào bao ni-lông để chằng chống mái tôn.

Thay vì sử dụng cát, các cô giáo đã dùng nước để bỏ vào bao ni-lông chằng chống mái tôn khỏi bị bão thổi bay.

Với cách làm này thì dễ dàng hơn vì không phải mang vác cát lên trên cao.

Những túi ni-lông đựng khoảng 15-20 lít nước, tương đương 15-20 kg, sẽ giúp hạn chế mái tôn bị tác động từ gió bão.