Thời sự

Huế: Các cô giáo quyết giữ trường an toàn trước bão số 5

Quang Nhật

(NLĐO) - Để trường lớp được an toàn trước bão số 5, các cô giáo mầm non ở Huế đã sử dụng túi ni lông đựng đầy nước rồi chằn lên mái tôn.

Trưa 24-8, theo thống kê, toàn bộ 1.125 phương tiện với 8.106 lao động trên biển của ngư dân TP Huế đã vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Đến nay, TP Huế đã chuẩn bị phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ dân với 52.186 nhân khẩu ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm vùng ven biển, đầm phá và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Địa phương cũng đã dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và 100.000 chai nước uống.

Cảnh tàu thuyền cập cảng tấp nập trước khi bão số 5 đổ bộ.

Đài Khí tượng thủy văn Huế cảnh báo vùng mây trước bão số 5 đã bắt đầu gây mưa dông trên vùng biển, sau đó sẽ di chuyển vào đất liền gây mưa cho khu vực ven biển đến khu trung tâm và sau đó là vùng núi. Mưa không liên tục và không đều, có nơi mưa to nơi mưa nhỏ; từ sau 19 giờ tối nay (24-8) mưa sẽ đều và liên tục.

Đến 13 giờ, khu vực ven biển TP Huế đã bắt đầu mưa, lượng mưa chưa lớn và ngắt quãng.

Cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong những cơn mưa dông trước bão ngay cả trên đất liền và trên vùng biển.

Trưa 24-8, tại TP Huế đã có mưa. Tại cảng cá Thuận An, phường Thuận An, từ đêm 23-8 đến trưa nay có rất đông tàu cá của các ngư dân cập bến để bán thủy hải sản, sau đó nhanh chóng đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.


Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 1.

Huế bắt đầu có mưa, hàng loạt tàu cá đã cập cảng Thuận An.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 2.

Nhiều loại cá được các tàu đưa vào bán.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 5.

Khẩn trương bán cá để đưa tàu đi tránh trú bão số 5

Trước khi bão số 5 đổ bộ, người dân ở Huế đã khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa. Trong đó, dù là ngày nghỉ, nhưng các nữ giáo viên Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP Huế) vẫn tới trường, sử dụng bao ni-lông đựng đầy nước rồi bỏ lên trên mái tôn.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 6.

Hai cô giáo cho nước vào bao ni-lông để chằng chống mái tôn.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 7.

Thay vì sử dụng cát, các cô giáo đã dùng nước để bỏ vào bao ni-lông chằng chống mái tôn khỏi bị bão thổi bay.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 8.

Với cách làm này thì dễ dàng hơn vì không phải mang vác cát lên trên cao.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 9.

Những túi ni-lông đựng khoảng 15-20 lít nước, tương đương 15-20 kg, sẽ giúp hạn chế mái tôn bị tác động từ gió bão.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 10.

Người dân khẩn trương thu hoạch những thửa ruộng lúa đã chín trước khi bị bão số 5 gây ảnh hưởng.

Trước bão số 5 đổ bộ: Cảng cá tấp nập và người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 11.

Tin liên quan

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

(NLĐO) - Bão số 5 sắp đổ bộ, bộ đội Quảng Trị gấp rút chằng chống nhà cửa và phối hợp chính quyền di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, duy trì trực chiến 24/24.

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Đà Nẵng triển khai xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động ứng phó bão số 5 (Kajiki) với nhiều tình huống khẩn cấp.

Bão số 5 đang lao nhanh vào bờ, Thanh Hóa ban lệnh cấm biển

(NLĐO)- Để ứng phó với bão số 5 (Kajiki) đang lao nhanh vào đất liền, Thanh Hóa đã ban hành công điện ứng phó, yêu cầu cấm biển từ 8 giờ sáng 24-8.

