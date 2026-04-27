Ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng

Hiện nay, không gian mạng không còn là công cụ giao tiếp đơn thuần, mà đã trở thành một môi trường thông tin toàn diện, nơi mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận vừa sản xuất và lan truyền nội dung trong thời gian thực. Sự thay đổi này mang lại lợi ích rõ rệt về tốc độ kết nối, khả năng chia sẻ tri thức và mở rộng không gian truyền nhận thông tin của nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Trong đó, đáng chú ý là nguy cơ nhiễu loạn thông tin.

"Xa lộ thông tin phức hợp"

Trên không gian mạng, thông tin không còn được sàng lọc theo các phương thức truyền thống, mà lưu chuyển với tốc độ rất cao, vượt xa khả năng kiểm chứng của phần lớn người dùng.

Hệ quả là một "xa lộ thông tin phức hợp" hình thành. Trong đó, thông tin chính xác, thông tin chưa xác thực và thông tin sai lệch cùng tồn tại, "cạnh tranh" ảnh hưởng. Đáng lưu ý là thông tin sai lệch phát sinh, tồn tại ở những dạng thức tinh vi hơn, không chỉ dưới dạng tin giả đơn thuần mà còn thông qua các hình thức cắt ghép dữ liệu, tách dựng những thông tin, sự kiện thoát khỏi bối cảnh hoặc diễn giải một chiều nhằm tạo ra nhận thức lệch hướng.

Vấn đề đáng quan tâm là nhiều nội dung sai lệch đôi khi không xuất phát từ chủ ý xuyên tạc, chống phá mà bắt nguồn từ sự thiếu kiểm chứng trong tiếp nhận, chia sẻ. Nghĩa là, nhiều người dùng có xu hướng tiếp nhận thông tin dựa theo cảm xúc tức thời, tiêu đề "hấp dẫn" hoặc hình ảnh "ấn tượng", sau đó chia sẻ lại mà không xác minh đầy đủ nguồn gốc. Khi hành vi này diễn ra trên diện rộng, nó tạo ra hiệu ứng dây chuyền, vô hình trung thông tin sai lệch trở nên phổ biến trong cộng đồng.

Cùng với đó, cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội dựa trên thuật toán tối ưu hóa tương tác cũng góp phần làm gia tăng mức độ lan tỏa những nội dung gây tranh luận hoặc cảm xúc mạnh. Điều này vô tình khiến những thông tin thiếu kiểm chứng có cơ hội xuất hiện nhiều hơn, trong khi các nội dung chính xác nhưng ít tính "kích thích" lại dễ bị lu mờ. Ranh giới giữa đúng - sai, thật - giả vì thế không còn rõ ràng đối với người tiếp nhận "phổ thông", nhất là khi họ thiếu kỹ năng đánh giá và phân tích thông tin.

Hệ quả của hiện tượng này không chỉ dừng lại ở sự nhiễu loạn thông tin, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành nhận thức xã hội. Khi thông tin sai lệch được lặp lại đủ lâu và lan truyền đủ rộng, nó có thể hình thành những "niềm tin thay thế", tác động đến cách mỗi cá nhân đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội. Trong một số trường hợp, điều này còn góp phần làm gia tăng sự phân cực về nhận thức chính trị trong dư luận, làm suy giảm sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận thông tin chính thống.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, lực lượng tiên phong trong việc đấu tranh với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ảnh: BÁO CAND

Xây dựng môi trường số lành mạnh

Trước tình hình đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là kiểm soát thông tin như thế nào, mà quan trọng hơn là làm sao để mỗi người dùng mạng xã hội có thể tự bảo vệ mình trước dòng chảy dữ liệu phức tạp?

Câu trả lời nằm ở việc hình thành các chuẩn mực ứng xử trong môi trường số - không phải để hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là nhằm cân bằng giữa quyền tiếp cận thông tin và trách nhiệm xã hội.

Trước hết, việc tiếp nhận thông tin cần chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động. Thay vì tin ngay vào những gì xuất hiện trên dòng thời gian, người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra nguồn, đối chiếu nhiều kênh và đặt thông tin trong bối cảnh cụ thể. Trong môi trường số, khả năng "nghi ngờ đúng lúc" đôi khi quan trọng không kém khả năng tiếp nhận nhanh.

Bên cạnh đó, trách nhiệm trong phát ngôn số cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Mỗi bình luận, chia sẻ hay tương tác đều có thể vượt xa phạm vi cá nhân. Ngôn ngữ chuẩn mực, tránh suy diễn, quy chụp hay công kích không chỉ là biểu hiện của văn hóa ứng xử, mà còn góp phần giữ gìn chất lượng của không gian thông tin chung.

Một nguyên tắc quan trọng là không tiếp tay cho thông tin sai lệch. Việc chia sẻ, bình luận, thậm chí chỉ tương tác với nội dung chưa kiểm chứng, đều có thể vô tình làm tăng độ lan tỏa của nó. Ngược lại, lựa chọn không tương tác, hoặc chủ động báo cáo nội dung vi phạm, là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc hạn chế tác động tiêu cực của thông tin xấu.

Việc tiếp cận thông tin theo hướng đa chiều là điều kiện cần để tránh rơi vào nhận thức phiến diện. Mỗi vấn đề xã hội đều có nhiều góc nhìn; việc mở rộng nguồn thông tin, so sánh và kiểm chứng giúp người dùng hình thành khả năng đánh giá toàn diện và khách quan hơn.

Quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân cần ý thức rằng mình không chỉ là người sử dụng, mà còn là một phần cấu thành của hệ sinh thái thông tin số. Không gian mạng được định hình không chỉ bởi công nghệ hay cơ chế quản lý, mà còn bởi hàng triệu hành vi nhỏ mỗi ngày. Việc lựa chọn chia sẻ thông tin chính xác, hữu ích và có trách nhiệm chính là cách trực tiếp góp phần xây dựng một môi trường số lành mạnh.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Sự tồn tại của thông tin sai lệch là điều khó tránh, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó không phải là điều bất biến. Nó phụ thuộc vào cách mỗi người tiếp nhận, xử lý và lan truyền thông tin. Một môi trường số lành mạnh không tự hình thành mà được tạo ra từ nhận thức và hành động của cộng đồng. Trong môi trường đó, mỗi cú nhấp chuột không chỉ là một thao tác, mà còn là một lựa chọn có trách nhiệm.



