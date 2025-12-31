Ước mơ cuối năm của nghệ sĩ Kiều Mai Lý, nhớ chuyện hậu trường từng bị kép chánh dụ





NS Kiều Mai Lý

Ngày 31-12-2025, ước mơ của nghệ sĩ Kiều Mai Lý không phải là điều gì lớn lao. Chỉ là sức khỏe – để còn được bước ra sân khấu, còn được làm khán giả cười, khóc, ghét, thương cùng nhân vật của mình. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến ước mơ trở nên đẹp đẽ và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Ngày cuối cùng của năm 2025, khi nhiều người chọn nhìn lại bằng những con số hay danh hiệu, nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý – người phụ nữ đã dành hơn 60 năm trọn vẹn cho sân khấu – chỉ gửi gắm một ước mơ rất đời: có thật nhiều sức khỏe trong năm 2026 để tiếp tục được biểu diễn, được mang tiếng cười và những vai diễn đến với khán giả.

HTV vừa mời bà tham gia một taikshow nói về sự nghiệp nghệ thuật trong chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn". Từ cuộc trò chuyện với HTV, bà nghĩ đến việc sẽ thực hiện một MV ghi hình những vai diễn phản diện của sự nghiệp, bởi theo lời bà: "Đào tính cách xem vậy chứ khó diễn lắm. Năm 2026 sẽ có giải thưởng Trần Hữu Trang, tôi không dự thi nhưng sẽ là điểm tựa cho các bạn nữ diễn viên trẻ để các em có thể tham khảo, học hỏi" - bà tâm sự.

"Nhưng trước hết phải có sức khoẻ, ước mơ chỉ là mơ ước, thực tế là tập thể dục và kiêng ăn" - bà cười.

Ước mơ ấy giản dị đến nao lòng, bởi nó được thốt ra từ một nghệ sĩ đã đi qua gần trọn một đời với ánh đèn sân khấu, đã từng "bị ghét cay, ghét đắng" vì những vai phản diện quá đạt, và cũng từng làm khán giả bật cười bằng những vai hài duyên dáng, sâu sắc.

Hãy tập chứ đừng chờ sức khỏe đến

Ở tuổi 76, bà cho biết mình ý thức rất rõ việc tập thể dục không thể theo cảm hứng hay phong trào, mà phải đúng liệu trình, phù hợp thể trạng của người lớn tuổi. Những bài tập nhẹ nhàng, đều đặn, chú trọng hô hấp, giãn cơ, giữ thăng bằng và sự dẻo dai được bà duy trì như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

"Không phải tập để khỏe như người trẻ, mà tập để cơ thể không bị lão hóa nhanh, để còn đủ sức đứng trên sân khấu, ca trọn câu vọng cổ, nói trọn lời thoại và giữ được thần sắc cho vai diễn," bà chia sẻ.

Với nghệ sĩ Kiều Mai Lý, giữ sức khỏe cũng là một cách giữ nghề. Đó không chỉ là chăm sóc bản thân, mà còn là trách nhiệm với sân khấu và với khán giả – những người đã dõi theo bà suốt mấy chục năm qua. Bà hiểu rằng, ở độ tuổi này, mỗi bước đi vững vàng, mỗi hơi thở ổn định đều là điều kiện để tiếp tục cống hiến, tiếp tục sống trọn với đam mê đã gắn bó từ thuở 12 tuổi.

Ước mơ của nghệ sĩ Kiều Mai Lý vì thế không ồn ào, không hào nhoáng, mà bền bỉ và tỉnh táo: sống chậm hơn, tập luyện đúng hơn, để được đứng lâu hơn trên sân khấu – nơi bà chưa bao giờ muốn rời xa.

Một nghệ sĩ không đóng khung mình trong một lối diễn

Xuất phát điểm là những vai tâm lý xã hội, đào thương, nhưng đến với hài kịch lại là một cái duyên bất ngờ trong sự nghiệp của Kiều Mai Lý. Những vai diễn vui nhộn ban đầu tại đoàn đã mở ra cho bà một hướng đi mới – không dễ dàng, thậm chí đầy thử thách.

"Tôi vẫn thường khuyên các em diễn viên trẻ, diễn hài khó lắm, không phải cứ nói cho vui là được" - bà từng thẳng thắn. Bằng sự quan sát tinh tế, học hỏi không ngừng và luyện tập nghiêm túc, Kiều Mai Lý dần tìm được nhịp điệu riêng, để rồi gắn bó với hài kịch cho đến hôm nay, song song với cải lương, kịch nói, phim truyền hình và điện ảnh.

NS Kiều Mai Lý

Ở bà, người ta thấy rõ một thái độ làm nghề nghiêm cẩn: mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng, không thể áp dụng máy móc. Chính sự linh hoạt ấy đã giúp Kiều Mai Lý tồn tại bền bỉ qua nhiều giai đoạn thăng trầm của sân khấu.

Một ký ức hậu trường: bản lĩnh của cô đào trẻ giữa ánh đèn và cám dỗ

Nhắc lại quãng thời gian mới bước chân vào nghề, nghệ sĩ Kiều Mai Lý không né tránh những ký ức rất thật của sân khấu một thời. Khi ấy, bà chỉ mới 16 tuổi, còn non nớt, ngây thơ nhưng đã sớm phải đối diện với những cám dỗ phía sau ánh đèn rực rỡ.

Bà kể, có lần từng bị một kép chánh trong đoàn ngỏ lời dụ dỗ rất thẳng thừng: "Ưng anh hai đi, anh hai mua cho cái đồng hồ xịn".

Câu nói tưởng như nhẹ hều ấy, với một cô gái tuổi mười sáu mê cải lương hơn tất thảy, lại là một phép thử lớn. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, phía sau những lời hứa hào nhoáng ấy là cái giá không hề nhỏ đối với danh dự và con đường làm nghề.

Kiều Mai Lý của ngày đó đã từ chối. Không ồn ào, không kể công, bà chọn giữ lấy lòng tự trọng và tình yêu sân khấu thuần khiết. "Tôi chỉ muốn đi bằng chính đôi chân của mình. Nghề này đã cho mình ánh sáng thì mình phải giữ cho nó sạch" - bà từng chia sẻ.

Chính sự lựa chọn âm thầm ấy đã góp phần tạo nên một Kiều Mai Lý bền bỉ sau này – một nghệ sĩ đi lên bằng lao động nghiêm túc, bằng vai diễn, chứ không bằng những lối tắt. Có lẽ cũng từ đó, bà hiểu rất sớm rằng nghệ thuật không chỉ đòi hỏi tài năng, mà còn cần nhân cách và bản lĩnh để đi đường dài.

Trăn trở cho sân khấu và ước mơ còn mãi

Ở tuổi 76, Kiều Mai Lý vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. "Còn sức là còn theo nghề" – câu nói ấy không chỉ là một lời khẳng định, mà là một lời thề với sân khấu, với đam mê đã theo bà từ thuở thiếu thời.

Nhưng bên cạnh niềm tin yêu dành cho nghệ thuật, bà cũng không giấu được sự trăn trở trước thực tế sân khấu ngày càng thu hẹp, cơ hội dành cho nghệ sĩ trẻ ngày càng ít. Bà mong mỏi sẽ có thêm nhiều không gian nghệ thuật. cải lương trong năm 2026, nhiều sân chơi đúng nghĩa để các thế hệ sau được tiếp tục tỏa sáng, được sống với nghề như bà đã từng.

"Tôi cảm ơn những thử thách đã giúp tôi có thêm hành trang để bước tiếp. Bị ghét do đóng vai phản diện với tôi không sao, miễn là được có show diễn, đi quay phim và không để tuổi già bị cô độc" - NS Kiều Mai Lý nói.



