Uống cạn ly bia, người đàn ông nuốt luôn nắp chai bia vào bụng

Ngày 3-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một nam bệnh nhân gặp tai nạn hi hữu là nuốt phải nắp chai bia khi đang nhậu.

Nắp chai bia được gắp ra khỏi cơ thể nam bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân là ông T. (59 tuổi; ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp). Ông T. từ Đồng Tháp xuống Cần Thơ thăm người thân nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Trong lúc ngồi uống bia cùng người thân và bạn bè, ông T. không phát hiện nắp chai bia bị rớt trong ly. Do đó, khi uống "một trăm phần trăm" ly bia thì ông T. đã vô tình nuốt luôn nắp chai bia vào bụng.

Ông T. được người thân cấp tốc đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Tại đây, sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã nội soi cấp cứu để lấy thành công nắp chai bia ra ngoài. Nhờ đó, ông T. bảo toàn được tính mạng.