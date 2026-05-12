HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện

T.Phước

Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu với khoảng cách lên đến 11 điểm so với nhóm bám đuổi, CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức đăng quang V-League 2025-2026 nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 17-5.

CLB Công an Hà Nội trình diễn chuỗi phong độ thi đấu ấn tượng từ giai đoạn lượt về V-League mùa này. Sau khi bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, đội bóng của HLV Polking dồn lực vào đấu trường quốc nội và duy trì chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm 7 chiến thắng. Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League, với 53 pha lập công cùng 19 bàn thua.

V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện - Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội (trái) rộng cửa trở thành “tân vương” V-League 2025-2026 .(Ảnh: VPF)

Đáng chú ý, những tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Polking dần "lột xác", đóng vai trò quan trọng trong chuỗi trận thắng liên tiếp của đội nhà. Trong số đó, Đình Bắc trở thành hiện tượng của giải đấu khi liên tục ghi bàn trong 6 trận gần nhất, lọt vào tốp 3 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 10 pha lập công.

Trước đó, Đình Bắc là ngôi sao góp công lớn giúp U22/U23 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhưng không thể phát huy năng lực khi trở về sân chơi V-League 2025-2026. Từng bị nghi ngờ về phong độ khi có thời gian dài "tịt ngòi", chân sút sinh năm 2004 gốc Nghệ An hiện nay có hiệu suất làm bàn đáng nể, trung bình 1,67 bàn/trận.

Nếu ngôi vương V-League dần xác định chủ nhân thì cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt. Chiến thắng bất ngờ trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku giúp PVF-CAND tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm. Trên lý thuyết, danh sách nhóm đội vẫn còn nguy cơ thi đấu trận play-off trụ hạng hoặc rớt hạng trực tiếp lên đến con số 7.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ thi đấu, khoảng cách điểm giữa các đội thì Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm), Becamex TP HCM (21 điểm), PVF-CAND (17 điểm) và Đà Nẵng (16 điểm) là những ứng viên tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất ở chặng đua về đích.

Tin liên quan

Vòng 22 V-League: Ninh Bình trở lại top 3, Công an Hà Nội áp sát ngôi vương

Vòng 22 V-League: Ninh Bình trở lại top 3, Công an Hà Nội áp sát ngôi vương

(NLĐO) - Sau vòng 22 V-League 2025-2026, cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ trong khi cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt.

CLB Thanh Hóa chưa "thoát hiểm"

CLB Thanh Hóa tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng tối thiểu trước CLB Hà Nội.

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League?

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng giúp CLB Công an Hà Nội thắng Nam Định với tỉ số 3-2 ở vòng 22 V-League 2025-2026 tối 10-5

công an hà nội Hoàng Anh Gia Lai Đình bắc V-League 2025-2026 Becamex TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo