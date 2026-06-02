V-League nghẹt thở với những cuộc đua kịch tính

Vòng 25 V-League 2025-2026 khép lại với những kết quả bất ngờ. Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng sau chiến thắng thuyết phục Hà Nội, trong khi Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu dù thua trắng Ninh Bình.

Ba đội cuối bảng cùng điểm số

Sức nóng của V-League 2025-2026 lúc này lại dồn toàn bộ xuống đáy bảng xếp hạng. Sau vòng 25, một kịch bản hiếm thấy xuất hiện khi 3 đội cuối bảng gồm Becamex TP HCM, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND cùng có 21 điểm, đẩy cuộc đua trụ hạng vào trạng thái căng thẳng đến "nghẹt thở".

Hiếm có mùa giải nào mà khoảng cách giữa trụ hạng và rớt hạng lại mong manh như hiện tại. Chỉ một bàn thắng, một sai lầm cá nhân hay một quyết định của trọng tài cũng có thể làm thay đổi toàn bộ số phận của 3 đội bóng đang đứng trên "bờ vực".

Tạm thời, SHB Đà Nẵng là đội nắm lợi thế lớn nhất khi đứng thứ 12 nhờ hơn chỉ số phụ. Đội bóng sông Hàn "hồi sinh" ở giai đoạn nước rút với chuỗi 4 trận bất bại, bao gồm 2 chiến thắng. Đáng nói, Đà Nẵng thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất trong nhóm cuối bảng. Họ không sở hữu lực lượng vượt trội nhưng lại thừa niềm tin ở giai đoạn quyết định. Đó là lý do đội chủ sân Chi Lăng vẫn giữ được quyền tự quyết trước vòng đấu hạ màn.

Trong khi đó, Becamex TP HCM lại là trường hợp đáng tiếc nhất. Đội bóng đất Thủ từng có nhiều thời điểm tạo được khoảng cách an toàn, được xem là đội sáng cửa trụ hạng nhất nhưng liên tục tự đánh mất lợi thế. Thất bại 1-2 trên sân nhà của Công an Hà Nội ở vòng 25 khiến họ bị lún sâu vào nhóm đội có nguy cơ rớt hạng.

Becamex TP HCM (giữa) lún sâu vào nhóm cuối bảng xếp hạng. (Ảnh: VPF)

Dẫu vậy, Becamex TP HCM vẫn còn một lợi thế không nhỏ khi được chơi trận cuối trên sân nhà gặp Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên áp lực thành tích không còn quá lớn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ sân Gò Đậu hoàn toàn có thể tự cứu mình mà không cần chờ đợi kết quả từ các sân đấu khác.

Trong nhóm cuối bảng, PVF-CAND chịu nhiều áp lực nhất, luôn bị xem là ứng viên cho suất xuống hạng trực tiếp. Thế nhưng chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng ở vòng 25 đã giúp đội bóng này san bằng khoảng cách điểm với 2 đội xếp trên. Từ chỗ bị bỏ lại phía sau, PVF-CAND bất ngờ trở thành đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất trụ hạng cùng với Đà Nẵng và Becamex TP HCM.

PVF-CAND không còn quyền tự quyết ở vòng đấu cuối. Đoàn quân HLV Trần Tiến Đại có hiệu số bàn thắng bại là -20, lần lượt kém 2 đội xếp trên 6 và 10 bàn. Điều đó đồng nghĩa họ không chỉ cần thắng ở vòng cuối mà còn phải chờ các đối thủ sẩy chân mới có thể thoát hiểm.

Danh hiệu á quân thuộc về ai?

Công an Hà Nội trở thành "tân vương" V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu nhưng danh hiệu á quân giải đấu vẫn chưa được xác định. Thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 25 khiến CLB Hà Nội bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu á quân V-League mùa này, khi kém Thể Công Viettel đến 6 điểm.

Thể Công Viettel từ vị thế rộng cửa đoạt ngôi á quân, bất ngờ mất điểm trước các đối thủ yếu và bị CLB Ninh Bình rút ngắn khoảng cách. Đội bóng cố đô Hoa Lư tạm kém Thể Công 3 điểm nhưng không nắm quyền tự quyết. Vì vậy, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng, Ninh Bình cần trông chờ Thể Công thua trận mới có thể đoạt ngôi á quân V-League và giành tấm vé tham dự đấu trường AFC Champions League Two mùa sau.

Ở vòng 26, Ninh Bình sẽ tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà và được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm bởi đối thủ đã hết mục tiêu thi đấu.

Trong khi đó, Thể Công Viettel phải chạm trán Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trong trường hợp Ninh Bình thắng và Thể Công thua ở vòng 26, hai đội sẽ có cùng 51 điểm. Lúc này, xét về chỉ số phụ, Ninh Bình sẽ giành ngôi á quân chung cuộc.