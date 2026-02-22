HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Va chạm trên đường cao tốc, dòng xe di chuyển chậm về TPHCM trong sáng mùng 6 Tết

Uyên Châu

(NLĐO)-2 ô tô va chạm trên cầu Long Thành khiến dòng xe di chuyển chậm hướng từ Đồng Nai về TPHCM trong sáng nay.

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), lực lượng CSGT đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc vị trí cầu Long Thành, hướng từ Đồng Nai về TPHCM.

Hiện trường vụ va chạm 

Vụ va chạm khiến các phương tiện di chuyển chậm. Để tránh ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng CSGT đã tạm đóng lối lên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây tại vị trí Quốc lộ 51 giao với cao tốc.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT đã tới giải quyết, phân luồng giao thông cho các xe di chuyển.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức túc trực tại nút giao, thực hiện đóng - mở lối lên đường cao tốc linh hoạt.

Cụ thể, khi lưu lượng phương tiện trên đường cao tốc bắt đầu tăng cao, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ tạm thời đóng lối vào đồng thời phân luồng các xe đi thẳng ra Quốc lộ 1 nhằm giảm tải cho đường cao tốc.

Khi tình hình giao thông trên đường cao tốc ổn định trở lại, lực lượng chức năng sẽ mở lối vào để các xe lưu thông bình thường.

Va chạm trên cao tốc Long Thành - TPHCM , xe di chuyển chậm về TPHCM - Ảnh 2.

Va chạm trên cao tốc Long Thành - TPHCM , xe di chuyển chậm về TPHCM - Ảnh 3.

Cao tốc Long Thành-TPHCM tạm đóng, các xe được hướng dẫn đi theo Quốc lộ 51 về TPHCM

Va chạm trên cao tốc Long Thành - TPHCM , xe di chuyển chậm về TPHCM - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông trên cầu Long Thành

Va chạm trên cao tốc Long Thành - TPHCM , xe di chuyển chậm về TPHCM - Ảnh 5.

Các phương tiện di chuyển chậm, hướng từ Đồng Nai về TPHCM

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), người dân sau khi về quê ăn Tết Nguyên đán 2026 sẽ quay lại TPHCM, Đồng Nai làm việc, học tập, lượng xe trên tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM sẽ tăng cao trong hôm nay.

Đội 6 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các đoạn tuyến cao tốc cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông.

Hành vi điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn là "bẫy tai nạn liên hoàn" cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026 trên các tuyến cao tốc.

Tin liên quan

Cửa ngõ miền Tây mùng 5 Tết: Quốc lộ 1 ùn ứ, cao tốc quá tải

Cửa ngõ miền Tây mùng 5 Tết: Quốc lộ 1 ùn ứ, cao tốc quá tải

(NLĐO)- Chiều mùng 5 Tết, hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đi TPHCM khiến Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ

Dòng xe đổ dồn về TPHCM sau Tết, CSGT phải “đóng – mở” cao tốc liên tục

(NLĐO) - Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), tại lối vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng xe tăng cao.

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông, ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng

(NLĐO)- Ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp là điểm giao nhau giữa đường Tỉnh 870 – Quốc lộ 1 và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TPHCM

