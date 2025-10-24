HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống

Thùy Trang

(NLĐO)- Lộ diện top thí sinh xuất sắc của cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

TasteCraft Masters Championship 2025: bùng nổ sáng tạo 

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 1.

Đậm dấu ấn văn hóa Việt trong từng sáng tạo

TasteCraft Masters Championship 2025 (Toả Sáng Tài Năng Pha Chế 2025, gọi tắt là TCMC 2025) là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn chuyên nghiệp, nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc. 

 Cuộc thi được kỳ vọng không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ chuyên gia pha chế mới, mà còn định hình lại các xu hướng đồ uống và khuyến khích chia sẻ kiến thức chuyên sâu trong toàn ngành.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân chơi chuyên nghiệp dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn chính thức ra mắt - đánh dấu bước ngoặt mới cho cộng đồng barista, mixologist, và nhà sáng tạo thức uống.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của TCMC 2025 sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt, Cúp vô địch và giấy chứng nhận quốc tế, Khóa đào tạo Barista nâng cao chuẩn quốc tế cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Đặc biệt, Top 3 sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 (gọi tắt là WFDC 2026) do Hiệp Hội Bánh Ngọt Toàn Trung Quốc (All-China Bakery Association – A.C.B.A) và Công ty TNHH Triển Lãm Quốc Tế Shanghai SinoExpo Informa Markets tổ chức và sở hữu, diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 3-2026. 

Top 3 đại diện Việt Nam được tài trợ toàn bộ vé máy bay, nơi lưu trú và sinh hoạt phí trong quá trình dự thi tại Trung Quốc.

Lộ diện 12 thí sinh xuất sắc với tài năng pha chế

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 2.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 3.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 4.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 5.

Mỗi sáng tạo không chỉ là ly nước mà còn là dấu ấn của văn hóa Việt

Thời điểm hiện tại, cuộc thi tại Việt Nam đã chọn ra được 12 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Bán kết. Không chỉ là cuộc thi, vòng loại toàn quốc TCMC 2025 đã thật sự trở thành sân khấu để tài năng được nhìn thấy, để đam mê được cất tiếng và để ngành pha chế thức uống không cồn Việt Nam khẳng định một giai đoạn mới.

Trong 2 ngày thi đấu tại vòng loại toàn quốc, các thí sinh không chỉ là những tài năng pha chế, mà còn là người kể chuyện của mình qua từng tác phẩm thức uống. Các bạn đã thể hiện trọn vẹn "Tác phẩm chỉ định" và "Tác phẩm sáng tạo". Trong đó, "Tác phẩm chỉ định" là nơi kỹ năng, kỹ thuật và khả năng làm chủ hương vị được kiểm chứng đến từng chi tiết. 

Còn "Tác phẩm sáng tạo" là nơi tư duy kể chuyện, khả năng phát triển concept và sự tinh tế trong hương vị và cảm xúc được đưa lên một tầm cao mới.

Tuyệt đỉnh “hương vị Việt” 

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 6.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 7.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 8.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 9.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 10.

Không chỉ đẹp mắt mà rất ngon và hấp dẫn

Mỗi thí sinh là mỗi người kể chuyện bằng hương vị, từ cách lựa chọn nguyên liệu, tư duy màu sắc, đến cách trình bày, tất cả đều được "kể" tỉ mỉ để truyền tải thông điệp riêng biệt. 

Có thể thấy, mỗi tác phẩm không chỉ là một ly nước mà là một bản giao hưởng của kỹ năng, cảm xúc, câu chuyện cá nhân và mang đậm bản sắc Việt.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo – trưởng ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội để các tài năng Việt vươn xa, tự tin toả sáng trên đấu trường quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong ngành pha chế thế giới. 

"Chúng tôi tin rằng mỗi thí sinh đều có một câu chuyện riêng, câu chuyện về đam mê, nỗ lực, và niềm tự hào Việt Nam. Và chúng tôi mong được đồng hành cùng các bạn trên hành trình ấy: cùng trau dồi kỹ năng, phát triển bản thân, và lan tỏa "câu chuyện Việt Nam vươn xa" đến bạn bè quốc tế" - bà nói thêm.

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống - Ảnh 11.

Mỗi sáng tạo đều là nghệ thuật

Về tiêu chí để tìm ra ngôi vị quán quân của cuộc thi, ông Trương Duy Phương - Trưởng Ban Giám Khảo cho biết: "Chúng tôi cũng mong muốn quán quân có khả năng trở thành hình mẫu, người truyền cảm hứng và chia sẻ động lực cho mọi người".

Bán kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 sẽ diễn ra vào ngày 31-10 và chung kết vào ngày 1-11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Phường Tân Mỹ, TP HCM.

