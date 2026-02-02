HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Nghệ sĩ Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 2-2 công bố thông tin rằng nghệ sĩ hài giấu mặt được úp mở thông tin trước đó chính là Vân Sơn.

Ông bằng lòng về nước, tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Tuổi ngoài 60, nghệ sĩ này vẫn giữ vững phong độ khi lên hình.

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Sơn tham gia "Đại tiệc trăng máu 8"

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 2.

Ông tái xuất sau thời gian dài vắng bóng

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 3.

Vai diễn của Vân Sơn chưa được tiết lộ

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ông gọi cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, là anh họ của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên - võ sư Johnny Trí Nguyễn.

Tham gia nghệ thuật từ 17 tuổi, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi lên như diều gặp gió vào thập niên 1980-1990.

Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim "Vật đổi sao dời" do Charlie Nguyễn đạo diễn.

"Đại tiệc trăng máu 8" đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt. Ông đóng cùng NSƯT Đức Khuê, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Quốc Khánh, Liên Bỉnh Phát…

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn giữ vai trò nhà sản xuất, thể loại kinh dị tâm lý gia đình, ma hài, pha máu me bạo liệt.

"Dự án này rất phức tạp. Đây có vẻ là một phim kinh dị, cũng có vẻ là một phim ma, gay cấn, điều tra, trinh thám, lột trần ra những bí ẩn, cũng là một phim tâm lý, tình cảm, gia đình, nhưng cũng đem lại rất nhiều tiếng cười" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng nhận định.

Nhà sản xuất khẳng định việc chọn lựa các diễn viên thực lực để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phim. Tác phẩm sẽ có nhiều tuyến vai, ở nhiều lứa tuổi và đòi hỏi diễn xuất đồng đều của toàn thể dàn diễn viên.

Tác phẩm ra rạp dịp Lễ Giỗ Tổ và 30-4.

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 4.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát trong tạo hình vai diễn

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 5.

Phim là một dạng "phim trong phim"

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 6.

Với sự pha trộn nhiều thể loại

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 7.

Diễn viên Quỳnh Lý

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 8.

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 10.

Lê Khánh và Miu Lê

Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt - Ảnh 11.

Tin liên quan

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát

(NLĐO) – Phim "Đại tiệc trăng máu 8" công bố dàn diễn viên thực lực gồm: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát…

Diễn viên Hồng Ánh gây sốc với gương mặt "đầy máu"

(NLĐO) - Diễn viên Hồng Ánh xuất hiện với phân cảnh đáng sợ trong video clip đầu tiên của phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân?

(NLĐO) - Tái xuất sau 4 năm, Nhi Katy và tham vọng chinh phục dòng phim hành động.

Hồng Ánh Phan Gia Nhật Linh tái xuất Vân Sơn Đại tiệc trăng máu 8
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo