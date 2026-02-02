Vân Sơn tái xuất, lần đầu đóng chính điện ảnh Việt

Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 2-2 công bố thông tin rằng nghệ sĩ hài giấu mặt được úp mở thông tin trước đó chính là Vân Sơn.

Ông bằng lòng về nước, tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Tuổi ngoài 60, nghệ sĩ này vẫn giữ vững phong độ khi lên hình.

Nghệ sĩ Vân Sơn tham gia "Đại tiệc trăng máu 8"

Ông tái xuất sau thời gian dài vắng bóng

Vai diễn của Vân Sơn chưa được tiết lộ

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ông gọi cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, là anh họ của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên - võ sư Johnny Trí Nguyễn.

Tham gia nghệ thuật từ 17 tuổi, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi lên như diều gặp gió vào thập niên 1980-1990.

Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim "Vật đổi sao dời" do Charlie Nguyễn đạo diễn.

"Đại tiệc trăng máu 8" đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt. Ông đóng cùng NSƯT Đức Khuê, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Quốc Khánh, Liên Bỉnh Phát…

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn giữ vai trò nhà sản xuất, thể loại kinh dị tâm lý gia đình, ma hài, pha máu me bạo liệt.

"Dự án này rất phức tạp. Đây có vẻ là một phim kinh dị, cũng có vẻ là một phim ma, gay cấn, điều tra, trinh thám, lột trần ra những bí ẩn, cũng là một phim tâm lý, tình cảm, gia đình, nhưng cũng đem lại rất nhiều tiếng cười" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng nhận định.

Nhà sản xuất khẳng định việc chọn lựa các diễn viên thực lực để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phim. Tác phẩm sẽ có nhiều tuyến vai, ở nhiều lứa tuổi và đòi hỏi diễn xuất đồng đều của toàn thể dàn diễn viên.

Tác phẩm ra rạp dịp Lễ Giỗ Tổ và 30-4.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát trong tạo hình vai diễn

Phim là một dạng "phim trong phim"

Với sự pha trộn nhiều thể loại

Diễn viên Quỳnh Lý