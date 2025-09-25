HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Vì nụ cười của nhân dân!

TS Phạm Đào Thịnh

Tổng Bí thư kêu gọi cán bộ, đảng viên cùng bắt tay hành động nhằm phát triển đất nước, đem lại nhiều nụ cười cho nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ: "Cần phải vắt óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc".

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 23-9 cũng đã nhấn mạnh rằng cán bộ cơ sở cần phải thay đổi về phương thức làm việc, đó là: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn".

Theo Tổng Bí thư, nhân dân là mặt trận rộng rãi nhất. Sức mạnh lòng dân là ở sự đoàn kết, nhằm thực hiện nhiệm vụ có tính bước ngoặt giai đoạn 2025–2030: Đồng bộ tái cấu trúc tổ chức bộ máy chính quyền, phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", cốt lõi là "đề ra mục tiêu gì" và "ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào".

Tổng Bí thư chỉ ra bài học: Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền, bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa... đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 quan điểm: Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất. Những quan điểm chỉ đạo này nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian qua: Nội dung, phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở một số nơi hiệu quả chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội còn chưa thật chất…

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư cho rằng cần thực hiện 6 trọng tâm, đặc biệt những vấn đề cần thiết, bức bách: kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả"; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc "không ai bị bỏ lại phía sau", triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức "Tháng nghe dân nói"; thực hiện 6 trọng điểm dân sinh; đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chống "hình nón ngược" giữa Trung ương và cơ sở; cụ thể hóa chủ trương: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; ban hành bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát"; kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng, cần triển khai áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo. Tổng Bí thư yêu cầu: Đảng viên phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư kêu gọi các cán bộ, đảng viên cùng bắt tay hành động biến Nghị quyết thành kết quả hiện thực nhằm phát triển đất nước, đem lại nhiều nụ cười cho nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo