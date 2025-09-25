Vì nụ cười của nhân dân!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ: "Cần phải vắt óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc".

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 23-9 cũng đã nhấn mạnh rằng cán bộ cơ sở cần phải thay đổi về phương thức làm việc, đó là: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn".

Theo Tổng Bí thư, nhân dân là mặt trận rộng rãi nhất. Sức mạnh lòng dân là ở sự đoàn kết, nhằm thực hiện nhiệm vụ có tính bước ngoặt giai đoạn 2025–2030: Đồng bộ tái cấu trúc tổ chức bộ máy chính quyền, phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", cốt lõi là "đề ra mục tiêu gì" và "ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào".

Tổng Bí thư chỉ ra bài học: Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền, bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa... đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 quan điểm: Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất. Những quan điểm chỉ đạo này nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian qua: Nội dung, phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở một số nơi hiệu quả chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội còn chưa thật chất…

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư cho rằng cần thực hiện 6 trọng tâm, đặc biệt những vấn đề cần thiết, bức bách: kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả"; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc "không ai bị bỏ lại phía sau", triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức "Tháng nghe dân nói"; thực hiện 6 trọng điểm dân sinh; đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chống "hình nón ngược" giữa Trung ương và cơ sở; cụ thể hóa chủ trương: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; ban hành bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát"; kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng, cần triển khai áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo. Tổng Bí thư yêu cầu: Đảng viên phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư kêu gọi các cán bộ, đảng viên cùng bắt tay hành động biến Nghị quyết thành kết quả hiện thực nhằm phát triển đất nước, đem lại nhiều nụ cười cho nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.