Thể thao

Vì sao AFC chậm trễ trong việc xử phạt đội tuyển Malaysia?

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á vẫn chưa đưa ra án phạt chính thức đối với hành vi nhập tịch “lậu” của Malaysia dù các sai phạm bước đầu đã được xác định.

Ngày 16-3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức họp báo tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến vụ nhập tịch "lậu" gây chấn động.

Kiểm toán toàn diện đối với FAM

Theo đó, AFC cùng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện đối với FAM với sự tham gia của gần 20 chuyên gia quốc tế. Nhóm đánh giá này sẽ xem xét toàn bộ cấu trúc vận hành của bóng đá Malaysia, từ cơ chế pháp lý, hệ thống quản trị cho đến các quy trình tài chính và đưa ra những quyết định nội bộ.

Vì sao AFC chậm trễ trong việc xử phạt đội tuyển Malaysia? - Ảnh 1.

Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul cho biết tổ chức này cần thêm thời gian để đưa ra quyết định (Ảnh: New Straits Times)

Về án kỷ luật như xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận sử dụng cầu thủ sai quy định, cơ quan quản lý bóng đá châu Á vẫn chưa xác định mốc thời gian cụ thể cho phán quyết cuối cùng. Trước đó, kênh truyền hình Astro Arena cho biết Ủy ban Kỷ luật AFC cần khoảng 1 tuần kể từ khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM.

Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul phát biểu tại buổi họp báo: "Chúng tôi sẽ để Ủy ban Kỷ luật xem xét vấn đề này để thẩm tra các tình tiết thực tế. Vì mọi quyết định đưa ra đều có thể bị kháng cáo nên ủy ban của chúng tôi sẽ không thể quyết định một cách tùy tiện. Các quyết định chỉ có thể được đưa ra trong phạm vi được cho phép, không hơn cũng không kém".

Lý do AFC chưa đưa ra án phạt

Cuộc kiểm tra dự kiến hoàn tất trước khi World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6 tới. Các án kỷ luật có thể sẽ được công bố sau đó. 

Theo kết luận ban đầu từ FIFA, những giấy tờ được sử dụng trong quá trình xin nhập tịch của 7 cầu thủ (Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel) có dấu hiệu giả mạo. Điều này đồng nghĩa họ không đáp ứng đầy đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Malaysia dù trên danh nghĩa đã được cấp quốc tịch.

Vì sao AFC chậm trễ trong việc xử phạt đội tuyển Malaysia? - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia vẫn chưa bị xử thua trận gặp Việt Nam hồi tháng 6-2025 (Ảnh: Bernama)

Ngoài ra, FIFA cũng đang điều tra ít nhất 6 người đại diện của nhóm tuyển thủ này vì vai trò kết nối với FAM và hoàn tất các hồ sơ giấy tờ sai quy định. Vì vậy, mức độ phức tạp của vụ việc có thể là lý do AFC chưa đưa ra án phạt, đặc biệt là khả năng xử thua các trận đấu có liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là bối cảnh pháp lý của vụ việc này không hoàn toàn giống những tiền lệ trước đây của bóng đá châu Á. Trường hợp thường xuyên được nhắc đến là Đông Timor nhiều năm trước, quốc gia từng bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023 vì sai phạm nhập tịch tương tự.

AFC phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án

Ông John Paul nhận định: "Không thể nói trường hợp Đông Timor và trường hợp FAM là giống nhau. Đối với Đông Timor, hành vi vi phạm diễn ra trong một sân chơi đã kết thúc, đồng nghĩa với án phạt cấm tham gia sẽ được áp dụng cho giải đấu tiếp theo". 

Trong khi đó, vụ việc của Malaysia được phát hiện khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra, khiến AFC phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án xử lý.

Vì sao AFC chậm trễ trong việc xử phạt đội tuyển Malaysia? - Ảnh 3.

Trường hợp của FAM khác với tiền lệ trước đây của bóng đá Đông Timor (Ảnh: Bola)

Tất cả những yếu tố nói trên khiến quá trình ra quyết định của AFC trở nên phức tạp hơn nhiều so với những gì người hâm mộ hình dung. Tất nhiên, với phán quyết của FIFA và CAS, hành vi nhập tịch "lậu" của FAM là hoàn toàn có thật, và án kỷ luật của AFC chỉ là vấn đề thời gian.

Khi cơ quan quản lý bóng đá châu Á chưa thể đưa ra quyết định, đội tuyển Việt Nam vẫn cần có kết quả tốt trong trận tái đấu Malaysia ngày 31-3 tới, khẳng định ưu thế cả trên sân cỏ lẫn khía cạnh pháp lý.


AFC có động thái mới với LĐBĐ Malaysia, vẫn “nhùng nhằng” ra phán quyết

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) triển khai cuộc kiểm toán, tiến hành cải tổ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước khi World Cup diễn ra vào tháng 6.

Vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia: Phát biểu gây tranh cãi của lãnh đạo AFC

(NLĐO) - Phát biểu của Tổng thư ký AFC Windsor John đã tạo nên nhiều tranh luận quanh án phạt sắp tới dành cho bóng đá Malaysia

Bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia vẫn chưa khép lại

(NLĐO) - Vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt khi AFC cho phép các cầu thủ có liên quan ra sân tại giải khu vực và châu lục.

