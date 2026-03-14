Bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia vẫn chưa khép lại

Theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), 7 cầu thủ liên quan đến vụ nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia sẽ không thể thi đấu trong vòng 12 tháng ở các trận đấu chính thức. Ngoài ra, 4 cái tên là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero cũng bị Cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) treo giò tại M-League.

4 cầu thủ nhập tịch “lậu” đang thi đấu tại Malaysia được AFC cho phép góp mặt ở sân chơi châu lục (Ảnh: New Straits Times)

Tuy nhiên, tờ New Straits Times mới đây cho biết Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định án phạt của CAS chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia Malaysia. Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul phát biểu: "Về vấn đề điều kiện tham gia của các cầu thủ (nhập tịch "lậu"), án kỷ luật chỉ áp dụng cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Các CLB tham gia các giải đấu của AFC hoàn toàn không bị ảnh hưởng".

Johor DT có thể đã vi phạm quy định tại ASEAN Club Championship (Ảnh: The Star)

Điều này đồng nghĩa những cầu thủ đang chấp hành án treo giò vẫn có thể ra sân cho CLB chủ quản tại những giải đấu cấp châu lục hoặc khu vực như AFC Champions League Elite hay ASEAN Club Championship.

Tại đấu trường CLB cao nhất châu Á, Johor DT của Figueiredo, Irazabal và Hevel vừa đánh bại Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận vòng 1/8, qua đó lần đầu tiên vào đến tứ kết sân chơi này. Còn ở Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á, đại diện Malaysia sẽ chạm trán Buriram United (Thái Lan) ở bán kết vào tháng 5 tới.

Việc tiếp tục có sự phục vụ của các ngoại binh giúp Johor DT bảo đảm chiều sâu đội hình và chiến thuật, tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa tại các giải đấu nói trên. Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, CLB của Malaysia đã "lách luật" ngay từ vòng bảng ASEAN Club Championship khi sử dụng đến 10 ngoại binh trong trận thắng Bangkok United 4-0 hồi tháng 9-2025 (quy định chỉ cho phép đăng ký nhiều nhất 7 ngoại binh).

Tất nhiên, sân chơi khu vực thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Dù vậy, cổ động viên xứ chùa vàng cho rằng AFC cũng nên lên tiếng nhắc nhở thay vì hoàn toàn giữ im lặng.

Bê bối nhập tịch của Malaysia vẫn chưa “hạ nhiệt” sau phán quyết của CAS (Ảnh: AFC)

Ở một diễn biến liên quan, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang mở rộng điều tra các nhân vật "trung gian" trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia. Ít nhất 6 cá nhân là Nicolas Puppo, Frederico Moraes, Ivan Cristovinho, Federico Raspanti, Flavio Alexandre và Ronald Vega đang phải làm việc với FIFA vì vai trò "cầu nối" giữa nhóm tuyển thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Ủy ban Kháng cáo FIFA từng đề xuất cơ quan này nên làm rõ trách nhiệm của những người đại diện đã liên hệ FAM và xử lý hồ sơ hành chính. Trước đó, cả 7 cầu thủ nhập tịch trái phép đều khai họ phụ thuộc hoàn toàn vào người đại diện để có giấy tờ thỏa mãn điều kiện ra sân cho "Harimau Malaya".



