Bạn đọc

Vì sao Ban Quản lý Khu du lịch núi Bà Đen liên tục phát cảnh báo khẩn?

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Ban Quản lý núi Bà Đen cảnh báo nhiều du khách tự phát đu vách đá, leo núi nguy hiểm để quay clip đăng mạng xã hội

Ngày 9-5, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều người dân, du khách tự ý leo núi theo các cung đường nguy hiểm, đu mình trên vách đá cheo leo, xâm nhập rừng cấm để quay clip, chụp ảnh đăng mạng xã hội.

Nhiều du khách liều mình đu vách đá ở núi Bà Đen, BQL lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1.
Nhiều du khách liều mình đu vách đá ở núi Bà Đen, BQL lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2.
Nhiều du khách liều mình đu vách đá ở núi Bà Đen, BQL lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3.

Nhiều du khách tự phát leo các vách đá cheo leo tại núi Bà Đen để quay clip, chụp ảnh đăng mạng xã hội. Nguồn: MXH

Theo ban quản lý, thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các video ghi lại cảnh nhóm du khách sử dụng dây kéo, bám vào vách đá dựng đứng để vượt qua những khu vực dốc cao, trơn trượt thuộc khu vực "đá trắng", đường mòn xuyên rừng và nhiều vị trí địa hình hiểm trở khác tại núi Bà Đen.

Nhiều người sau khi hoàn thành tuyến leo núi chính thức đã tự ý tách đoàn, rẽ vào các lối mòn tự phát để chinh phục các khu vực nguy hiểm. Có những đoạn đường chỉ rộng vài chục centimet, một bên là vách đá, bên dưới là vực sâu, mặt đá phủ rêu nên rất dễ trượt ngã, nhất là vào sáng sớm hoặc sau mưa.

Nhiều du khách liều mình đu vách đá ở núi Bà Đen, BQL lên tiếng cảnh báo - Ảnh 4.

Ban quản lý cảnh báo các khu vực du khách tự phát leo trèo không nằm trong tuyến tham quan được cấp phép. Ảnh: Hải Triều

Ban quản lý cho biết các vị trí này đều không nằm trong tuyến tham quan được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ té ngã từ độ cao lớn, mắc kẹt giữa núi hoặc lạc trong rừng đặc dụng. Ngoài địa hình phức tạp, thời tiết tại núi Bà Đen thường thay đổi nhanh với mưa lớn, sương mù, gió mạnh nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, cho biết đơn vị thường xuyên đăng tải cảnh báo trên cổng thông tin điện tử, khuyến cáo người dân và du khách chỉ sử dụng tuyến leo núi được cho phép.

Theo bà Hằng, các trường hợp leo trèo ở khu vực vách đá cheo leo đều là tự phát. Đơn vị hiện liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt chặn 24/24 và thường xuyên cập nhật các hình ảnh sự cố để cảnh báo người dân không đi vào các cung đường nguy hiểm.

Nhiều du khách liều mình đu vách đá ở núi Bà Đen, BQL lên tiếng cảnh báo - Ảnh 5.

Các cung đường xuyên rừng, vách đá cheo leo tại núi Bà Đen tiềm ẩn nguy cơ trượt chân, rơi xuống vực sâu. Ảnh: MXH

"Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội mấy ngày nay về việc du khách leo ở các cung đường không được phép thì ban quản lý đã nắm rõ. Họ thường đi vào thứ bảy, chủ nhật vì thích cảm giác mạo hiểm nên tự ý vào các khu vực nguy hiểm" - bà Hằng nói.

Cũng theo đại diện ban quản lý, lực lượng bảo vệ chuyên trách phối hợp lực lượng bảo vệ rừng liên tục tăng cường tuần tra tại các khu vực nguy hiểm trên núi. Du khách khi tham gia leo núi bắt buộc phải đăng ký tại các chốt, trạm kiểm soát trước khi xuất phát. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp sau khi lên núi đã tự ý tách khỏi tuyến chính, rẽ vào các lối mòn tự phát để chinh phục những cung đường hiểm trở hơn.

"Ban quản lý hiện huy động thêm nhân lực, tăng cường lực lượng duy trì tuần tra, kiểm soát tại các khu vực du khách thường xuyên đi tự phát; đồng thời đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để người dân, du khách chấp hành quy định và leo núi đúng tuyến được phép" - bà Trần Thị Thu Hằng thông tin thêm.

Hiện KDL quốc gia Núi Bà Đen chỉ khai thác chính thức tuyến leo núi Cột Điện. Người tham gia phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt Sơ Ri trước khi xuất phát, thời gian leo núi từ 5 giờ đến 11 giờ và không được khởi hành sau 11 giờ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Ban quản lý cũng khuyến cáo du khách tuyệt đối không leo núi khi thời tiết xấu như mưa, giông, sấm sét hoặc gió mạnh; không sử dụng lửa và không cắm trại qua đêm trong rừng nhằm phòng ngừa cháy rừng và tai nạn đáng tiếc.


Hình ảnh chen chân chinh phục Núi Bà Đen

(NLĐO)- Trong ngày 30-4, rất đông du khách chen chân đăng ký leo Núi Bà Đen, không khí nhộn nhịp từ chân núi.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen trong ngày 26-4, không khí lễ hội đang sôi động

(NLĐO)- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn du khách đổ về Núi Bà Đen, chen chân trải nghiệm chợ lá độc lạ, không khí lễ hội sôi động.

Núi Bà Đen ra thông báo quan trọng, du khách cần hết sức lưu ý

(NLĐO)- Bước vào mùa mưa, Núi Bà Đen siết quy định leo núi, yêu cầu du khách đăng ký, tuân thủ giờ và đảm bảo an toàn

khu vực nguy hiểm núi Bà Đen Ban Quản lý du lịch Tây Ninh mạng xã hội Tây Ninh leo núi bà đen
