Vì sao Miss World giữ vững vị thế suốt 75 năm?

130 đại sứ quảng bá Việt Nam

Sẽ có 130 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới quảng bá cho Việt Nam từ mùa giải thứ 75 được tổ chức tại Việt Nam

Một trong những điều tạo nên sức hút đặc biệt của Miss World là khả năng kết nối hàng trăm nền văn hóa thông qua sắc đẹp. Mỗi mùa giải, hơn 100 đại diện quốc tế cùng hội tụ trong nhiều tuần để tham gia chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, thiện nguyện và hoạt động cộng đồng.

Riêng mùa giải kỷ niệm 75 năm dự kiến quy tụ hơn 130 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây không chỉ là cuộc hội ngộ của các nhan sắc quốc tế mà còn là diễn đàn giao lưu văn hóa quy mô lớn.

Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần, các thí sinh mang đến hình ảnh, câu chuyện và bản sắc riêng của quốc gia mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của Miss World là "Dance Of The World"- chương trình trình diễn nghệ thuật nơi các đại diện xuất hiện trong trang phục truyền thống và mang đến tiết mục đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động này nhiều năm qua luôn được xem là "bữa tiệc văn hóa" của Miss World, nơi hàng trăm nền văn hóa cùng xuất hiện trên một sân khấu. Ngoài các hoạt động trình diễn, Miss World còn nổi bật với chuỗi chương trình thiện nguyện và giao lưu cộng đồng diễn ra xuyên suốt nhiều tuần.

Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Miss World danh tiếng

Các thí sinh thường xuyên tham gia thăm bệnh viện, trường học, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc đồng hành cùng các chiến dịch cộng đồng tại quốc gia đăng cai. Chính điều này khiến Miss World mang màu sắc của một hành trình văn hóa- xã hội nhiều hơn là cuộc cạnh tranh sắc đẹp đơn thuần.

Trong khuôn khổ mùa giải kỷ niệm 75 năm, ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động mang tính kết nối văn hóa như dự án tặng sách dành cho trẻ em. Mỗi đại diện quốc tế sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu văn hóa quốc gia mình tới trẻ em địa phương.

Những quyển sách không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn trở thành cầu nối của tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Tại buổi họp báo kick-off, Thạc sĩ Phạm Kim Dung cùng đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri và bà Trịnh Thị Thanh thực hiện nghi thức trao tặng hơn 1.000 đầu sách với tổng giá trị 100 triệu đồng cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM. Đó cũng là cách Miss World mở rộng khái niệm "sắc đẹp" vượt ra ngoài yếu tố ngoại hình để hướng tới giáo dục, văn hóa và giá trị cộng đồng.

75 năm định hình chuẩn mực sắc đẹp toàn cầu

Tổ chức Miss World Organization chính thức khởi động hành trình Miss World 2026 bằng buổi họp báo kick-off diễn ra tại Việt Nam với sự tham dự của Chủ tịch Julia Morley, đương kim Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện đơn vị đăng cai Sen Vàng và đông đảo hoa hậu, á hậu Việt Nam.

Chủ tịch Julia Morley- người góp phần nào nên danh thế của Miss World

Sự kiện đánh dấu cột mốc mở đầu cho mùa giải đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Miss World - cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất còn tồn tại đến hiện nay. Không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, Miss World suốt hơn bảy thập kỷ qua đã trở thành biểu tượng toàn cầu của lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, sự kết nối văn hóa và sức ảnh hưởng của phụ nữ hiện đại.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp sắc đẹp toàn cầu thay đổi mạnh mẽ bởi mạng xã hội và xu hướng giải trí nhanh, Miss World vẫn giữ được vị thế đặc biệt nhờ hệ giá trị khác biệt: đề cao vẻ đẹp gắn liền với trí tuệ, nhân cách và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Đó cũng là lý do Miss World luôn được xem là một trong những thương hiệu sắc đẹp uy tín và giàu chiều sâu nhất thế giới.

Miss World khác biệt với nhiều cuộc thi nhan sắc khác bởi ý nghĩa thực tiễn của chương trình

Hiện nay, mỗi mùa giải Miss World đều quy tụ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với quy mô truyền thông trải rộng trên toàn cầu. Chung kết cuộc thi thường được phát sóng tới hàng trăm quốc gia, thu hút lượng khán giả khổng lồ và tạo hiệu ứng quốc tế mạnh mẽ.

Một trong những quyết định từng tạo dấu ấn lớn của Miss World là việc loại bỏ phần thi bikini - động thái gây chú ý mạnh trong thế giới sắc đẹp quốc tế. Quyết định này phản ánh rõ quan điểm của tổ chức rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không nên chỉ được nhìn nhận thông qua hình thể hay yếu tố trình diễn. Thay vào đó, Miss World tập trung vào trí tuệ, nhân cách, khả năng giao tiếp, hành trình sống, dự án cộng đồng và sức ảnh hưởng của thí sinh đối với xã hội. "Beauty With A Purpose" (Vẻ đẹp có mục đích) luôn được xem là phần thi quan trọng nhất, nơi các thí sinh trình bày dự án cộng đồng mà họ theo đuổi.

Sân chơi nhan sắc của Việt Nam sẽ có một năm ý nghĩa với việc đăng cai tổ chức Miss World lần thứ 75

Sự thay đổi ấy cho thấy Miss World không còn nhìn vẻ đẹp theo tiêu chuẩn cũ, mà hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại có tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực.