Vì sao nhiều người lắp điện mặt trời vẫn phải mua điện giá cao vào buổi tối?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho hay trong nhiều năm qua, điện mặt trời được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm chi phí điện năng.

Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và cơ chế giá điện có nhiều thay đổi, khách hàng bắt đầu nhận ra rằng tiết kiệm điện chỉ là một phần của bài toán. Điều họ thực sự cần là khả năng chủ động sử dụng nguồn điện do chính mình tạo ra.

Tại Việt Nam, phần lớn sản lượng điện mặt trời được tạo ra từ khoảng 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện của nhiều hộ gia đình lại tập trung vào buổi tối, khi các thành viên trở về nhà và sử dụng đồng thời các thiết bị như điều hòa, tivi, máy nước nóng, bếp điện hay các thiết bị gia dụng khác.

Đối với doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn hoặc cửa hàng bán lẻ, nhu cầu điện cũng thường tăng cao vào cuối ngày - thời điểm điện mặt trời gần như không còn phát điện.





Điều này tạo ra một khoảng cách giữa thời điểm tạo ra điện và thời điểm cần sử dụng điện, khiến nhiều người lắp điện mặt trời có thể phải mua điện giá cao vào buổi tối, khi quy định mới của Bộ Công Thương, giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Theo ông Chí Chung, nếu như trước đây khách hàng lắp điện mặt trời với mục tiêu giảm hóa đơn điện, nay nhiều người đang hướng đến mục tiêu lớn hơn: tự chủ năng lượng.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới vào buổi tối, phần điện mặt trời dư thừa được tạo ra vào ban ngày có thể được lưu trữ để sử dụng sau đó.

Điều này giúp nâng cao tỉ lệ tự dùng điện mặt trời, giảm lượng điện phải mua từ lưới điện và tối ưu hiệu quả đầu tư của toàn hệ thống.

Đối với doanh nghiệp, giải pháp lưu trữ còn giúp giảm áp lực chi phí điện trong các khung giờ cao điểm, đồng thời nâng cao khả năng duy trì hoạt động của các phụ tải quan trọng khi xảy ra sự cố điện lưới.

Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar với thương hiệu U-Home hiện triển khai các giải pháp điện mặt trời trọn gói trên toàn quốc, đồng thời cung cấp các hệ thống lưu trữ năng lượng cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Là đối tác chính thức của Pylontech tại Việt Nam, U-Solar mang đến các giải pháp lưu trữ năng lượng được thiết kế cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ dân dụng đến thương mại và công nghiệp.

Các sản phẩm lưu trữ của Pylontech được nhiều khách hàng quan tâm nhờ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao như IP65/IP66 cho lắp đặt ngoài trời và tiêu chuẩn chống ăn mòn C5-M phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt hoặc khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, các sản phẩm còn được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 10 năm theo hình thức đổi mới sản phẩm trong trường hợp phát sinh lỗi thuộc phạm vi bảo hành.

Đồng thời, sản phẩm được bảo vệ bởi chương trình bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm toàn cầu với giá trị bảo hiểm lên đến 3 triệu USD cho mỗi sự cố, góp phần gia tăng sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Thực tế cho thấy, khách hàng ngày nay không chỉ đầu tư vào các tấm pin trên mái nhà.

Họ đang đầu tư vào khả năng kiểm soát chi phí điện năng, sự ổn định trong sinh hoạt và sản xuất, cũng như sự chủ động trước những biến động của nhu cầu năng lượng trong tương lai.

Và đó cũng là lý do điện mặt trời kết hợp lưu trữ đang trở thành xu hướng được nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp lựa chọn.

Bởi giá trị của một hệ thống năng lượng hiện đại không chỉ nằm ở việc tạo ra điện, mà còn ở khả năng cung cấp điện đúng lúc, đúng nhu cầu và mang lại sự an tâm trong suốt vòng đời sử dụng.