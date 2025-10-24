HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vì sao Quảng Ngãi chưa có khách sạn đạt chuẩn 5 sao?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Ngãi mong được lắng nghe các ý tưởng đổi mới sáng tạo của thế hệ doanh nhân để giúp tỉnh phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới

Chiều 24-10, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa".

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất chuẩn bị có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam; khu Lý Sơn đã được xác định thành trung tâm biển đảo du lịch cấp quốc gia, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản.

Bên cạnh đó, phía Tây có thêm Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha diện tích rừng, mang tới nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, dịch vụ và xu hướng chứng chỉ carbon.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định để tận dụng hiệu quả các lợi thế, trọng tâm là thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào các ngành nghề liên quan đến năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhất là phát triển khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số. Đây chính là những cái Quảng Ngãi đang thiếu, rất yếu, rất cần.

Quảng Ngãi cần khách sạn 5 sao để phát triển kinh tế du lịch bền vững - Ảnh 1.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại tọa đàm

"Quảng Ngãi còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình phát triển. Chúng tôi mong được lắng nghe những chia sẻ chân tình cũng như các ý tưởng đổi mới sáng tạo của thế hệ doanh nhân, thế hệ trẻ giúp lãnh đạo tỉnh, giúp tỉnh phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới” - ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Nói về du lịch của Quảng Ngãi, ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc VietjetAir, thẳng thắn chia sẻ hạ tầng lưu trú của tỉnh vẫn đang dậm chân tại chỗ. Dù ông đã rời xa quê hương Quảng Ngãi 40 năm nhưng đến nay cơ sở hạ tầng lưu trú gần như chưa có sự thay đổi nhiều.

Ông cho hay cách đây 10 năm ở Quảng Ngãi có khách sạn cao nhất là 12 tầng và đến 10 năm sau khách sạn cao nhất cũng không có gì khác.

"Nói chung, cả Quảng Ngãi hiện nay chưa có khách sạn nào đạt chuẩn 3 sao chứ đừng nói đến 5 sao. Trong khi đó, các tỉnh xung quanh lại đang thay đổi nhanh chóng, khách sạn 5 sao mọc lên rất nhiều. Nhìn lại quê hương mình, chúng tôi rất chạnh lòng" - ông Đỗ Xuân Quang nói.

Theo ông Đỗ Xuân Quang, bản thân ông và các doanh nhân Quảng Ngãi luôn muốn đầu tư cho quê nhà, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, nhưng khi vào làm lại gặp vướng mắc.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một khách sạn 4 sao với chiều cao 18 tầng. Nhưng khi kiểm tra về quy hoạch thì chiều cao lại không triển khai được, bởi vì quy hoạch đã được ban hành rất lâu rồi. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch là rất bức thiết hiện nay để các nhà đầu tư có cơ sở, có căn cứ pháp lý mới có thể thực hiện việc xây dựng phát triển hạ tầng được" - ông Đỗ Xuân Quang kiến nghị.

khách sạn báo Thanh Niên doanh nhân doanh nhân quảng ngãi
