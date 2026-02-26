HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vì sao TPHCM và Nam Bộ có mưa trái mùa sau Tết Nguyên đán?

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo, TPHCM và Nam Bộ có đợt mưa trái mùa trên diện rộng do sự tác động của hình thái thời tiết gây mưa dông.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa trái mùa ở TPHCM và Nam Bộ từ sáng sớm nay (26-2) do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Hình thái thời tiết này khiến bầu trời nhiều mây dông, mưa xuất hiện nhiều hơn.

Vì sao TPHCM và Nam Bộ có mưa trái mùa sau Tết Nguyên đán? - Ảnh 1.

Trong ngày 26 và 27-2, TPHCM và Nam Bộ có đợt mưa trái mùa trên diện rộng.

Mưa trái mùa xuất hiện trong bao lâu?

Theo dự báo, trong ngày 26 và 27-2, TPHCM và Nam Bộ có đợt mưa trái mùa trên diện rộng.

Cụ thể, khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa từ 10-30 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Do đó, cần chú ý trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời.

Lưu ý, đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp. Bà con nông dân cần đề phòng mưa lớn có thể làm ảnh hưởng hoa màu. Người dân tuyệt đối không trú ẩn dưới cây cao hoặc công trình tạm bợ khi có mưa, dông và sét.

Dự báo nắng nóng thời gian tới

Sau đợt mưa trái mùa ngắn ngày, nắng nóng sẽ xuất hiện vào tuần đầu của tháng 3, sau đó gia tăng dần cường độ và đạt đỉnh trong tháng 4, đến tháng 5 nắng nóng giảm dần. Cường độ nắng nóng tương đương năm 2025.

Tháng 3 và tháng 4 một số ngày có mưa dông trái mùa, cuối tháng 4 có mưa chuyển mùa, tuần đầu và tuần giữa tháng 5 khu vực TPHCM và Nam Bộ bước vào thời kỳ đầu mùa mưa.

Thời điểm này, cần đề phòng dông, lốc, sét mạnh có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu.

