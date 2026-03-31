Đội tuyển Việt Nam: Vị thế nhà vô địch

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) lúc 19 giờ hôm nay, 31-3.

Chứng minh thực lực

Tuy chỉ là trận đấu mang tính thủ tục nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng trận nhằm tạo động lực trước thềm ASEAN Cup 2027 cũng như tích điểm thưởng để trở lại tốp 100 FIFA. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cho rằng màn chạm trán tuyển Malaysia còn là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam chứng minh năng lực, đặc biệt là những gương mặt vừa trở lại sau chấn thương hoặc mới được trao cơ hội lên tuyển.

Chuẩn bị cho màn tiếp đón tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam đã kịp cải thiện phong độ, xốc lại tinh thần, giải tỏa áp lực và tăng sự tự tin bằng chiến thắng 3 sao trước tuyển Bangladesh. Khi màn trình diễn của bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên chưa đáp ứng kỳ vọng từ khán giả thì những nội binh như Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Quang Hải… đã kịp thời tỏa sáng giúp hàng công tuyển Việt Nam khởi sắc.

Ở thời điểm hiện tại, Tiến Anh trở thành cầu thủ chạy cánh đa năng nhất của HLV Kim Sang-sik. Đấu pháp chiến thuật do chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng thiên về tấn công biên và tiền vệ sinh năm 1999 đảm nhận vai trò một cách hoàn hảo, nhờ sở hữu khả năng bứt tốc nhanh trong phạm vi ngắn cùng những đường tạt bóng chuẩn chỉnh. Trong trận thắng Bangladesh, hành lang cánh của Tiến Anh là điểm nóng trên sân và gần như các mảng miếng tiến công, đưa bóng vào vòng cấm của đối phương đều bắt nguồn từ đôi chân này.

Hai Long cũng tạo điểm nhấn bằng màn solo và dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn cho đội nhà. Đó không phải là một pha phối hợp cầu kỳ, mà là tình huống cá nhân sắc bén, khi cầu thủ sinh năm 2000 nhận bóng từ gần giữa sân, tự tin loại bỏ hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Hai Long không chỉ được trao cơ hội thi đấu mà còn được tự do hoạt động trên hàng công, chơi đúng sở trường hộ công hoặc đóng vai trò tiền vệ trung tâm, lệch cánh. Chân sút này có khả năng chơi bóng thuận cả hai chân, giúp anh tự tin xử lý linh hoạt trong không gian hẹp và tung ra những cú dứt điểm bất ngờ.

Tuyển Việt Nam (phải) sẵn sàng đòi nợ khi tái đấu tuyển Malaysia. (Ảnh: VFF)

Kinh nghiệm và sức trẻ

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội đang nghiêng về tuyển Việt Nam, khi toàn thắng Malaysia trong 5 lần gặp gần nhất. Đây là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả tích cực, thậm chí là chiến thắng với tỉ số cách biệt. Chứng kiến trận thắng của tuyển Việt Nam trước Bangladesh, HLV Phạm Minh Đức cho rằng đây có thể là phiên bản cân bằng nhất của tuyển quốc gia trong thời gian gần đây, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Dẫu vậy, khán giả chỉ có thể đánh giá đúng thực lực đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sau màn trình diễn và kết quả trận đấu với Malaysia. Đội bóng này không còn lực lượng hùng hậu như ở trận lượt đi song vẫn là một trong những đối thủ xứng tầm của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Theo HLV Minh Đức, Malaysia là đội mạnh, lối chơi không ngại va chạm rất khó chịu nhưng khi thiếu những nhân tố nhập tịch chất lượng, Malaysia sẽ không còn duy trì được sự áp đảo như trước.

Bên cạnh mục tiêu tích điểm tối đa để thăng hạng FIFA, màn so tài với tuyển Malaysia cũng giúp ban huấn luyện tuyển chọn bộ khung tối ưu cho tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2027.