Thời sự

VIDEO: Cán bộ xã vượt lũ dữ đưa dân bản đến nơi an toàn

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhiều cán bộ xã chấp hiểm nguy, vượt suối để đưa bà con dân bản ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn.

Ngày 25-8, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh cán bộ xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) vượt lũ đưa dân bản Phá Mựt đến nơi an toàn, thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Video cán bộ xã vượt lũ di dời dân đến nơi an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền. Nguồn: MXH

Cụ thể, nội dung video ghi lại hình ảnh vào ngày 24-8, các cán bộ lần từng bước lội qua dòng nước lũ đục ngầu nguy hiểm để đưa dân ra nơi an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền.

Theo báo cáo của UBND xã Nhôn Mai, trong ngày 23 và 24-8, chính quyền địa phương phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân đã tổ chức sơ tán người dân ở các bản có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Trong đó, bản Phá Mựt có 85 nhân khẩu được đưa đến khu vực hội chợ xã; 17 hộ khác cũng được di chuyển về chợ trung tâm xã. Người dân ở các bản Piêng Cọc, Xói Voi, Huồi Tố 2 cùng hàng trăm hộ dân tại các điểm xung yếu khác được sơ tán đến nhà cộng đồng, trường học, trụ sở xã.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết trong đợt sơ tán dân này, xã phải huy động tối đa lực lượng xuống toàn bộ 21 bản để vận động, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

VIDEO: Cán bộ xã vượt lũ dữ đưa dân bản đến nơi an toàn- Ảnh 2.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập

Được biết, mưa to, gió lớn do bão số 5 gây ra đã khiến nhiều địa phương tại Nghệ An trong ngày 25-8 bị thiệt hại, nhiều nơi nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, các tuyến đường bị ngập sâu.

Tin liên quan

Thủ tướng: Chuẩn bị lực lượng, trực thăng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 5

Thủ tướng: Chuẩn bị lực lượng, trực thăng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 5

(NLĐO) - Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

Cận cảnh bão số 5: Dự báo tàn phá kinh hoàng, miền Trung oằn mình chống bão

Bão số 5 (Kajiki) mạnh cấp 14, giật cấp 16 với sức tàn phá tương tự bão Yagi đang áp sát vùng biển từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị và sẽ đổ bộ chiều nay 25-8.

Thiệt hại ban đầu do bão số 5 (Kajiki) gây ra ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 5 quét qua Quảng Trị khiến 4 người bị thương, hơn 2.100 ha lúa ngập úng, nhiều tuyến đường miền núi sạt lở, chia cắt.

