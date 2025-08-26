VIDEO: Cây xà cừ lớn bất ngờ đổ đè bẹp xe ô tô đang chạy trên đường phố Hà Nội

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, hôm nay 26-8, nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội ngập sâu, giao thông ách tắc nhiều nơi đến trưa cùng ngày.

Cây xà cừ cổ thụ đổ xuống đường, đè trúng ô tô đang lưu thông. Video: Facebook

Mưa lớn kèm gió giật, nhiều cây xanh ở Hà Nội gãy đổ. Trong đó, cây xà cừ cổ thụ tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An bất ngờ đổ xuống đường, thân cây đè trúng chiếc xe Mazda màu trắng. Rất may, những người ngồi trong xe đã được người dân hai bên đường đưa ra ngoài an toàn.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi chiếc xe Mazda vừa qua ngã tư, thì cây xanh bất ngờ đổ xuống. Ngoài chiếc Mazda màu trắng bị đè bẹp phần đầu xe, một chiếc ô tô màu đen đi phía sau cũng bị nhánh cây đập vào kính lái, làm bẹp nắp capo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để cắt, thu dọn cây xanh bị đổ, phân luồng giao thông.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 5, tính đến 10 giờ 30 ngày 26-8 có tổng 123 trường hợp cây xanh bị ảnh hưởng.

Trong đó 81 cây đổ (68 cây keo bãi xuân sơn, 13 cây bóng mát), 42 cành gãy (41 cây keo bãi xuân sơn, 1 cành cây bóng mát). Đã xử lý 31 trường hợp, đang xử lý 92 trường hợp.

Đến trưa nay, nhiều tuyến đường, khu vực ở Hà Nội vẫn bị ngập, giao thông cản trở, trong khi đó vẫn còn mưa trên diện rộng.