VIDEO: Cây xà cừ lớn bất ngờ đổ đè bẹp xe ô tô đang chạy trên đường phố Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Cây xà cừ lớn bất ngờ đổ đè bẹp xe ô tô đang chạy trên đường phố Hà Nội

Minh Phong

(NLĐO)- Chiếc xe Mazda đang di chuyển trên đường, bất ngờ bị cây xà cừ đổ đè trúng, rất may người ngồi trong xe an toàn.

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, hôm nay 26-8, nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội ngập sâu, giao thông ách tắc nhiều nơi đến trưa cùng ngày. 

Cây xà cừ cổ thụ đổ xuống đường, đè trúng ô tô đang lưu thông. Video: Facebook

Mưa lớn kèm gió giật, nhiều cây xanh ở Hà Nội gãy đổ. Trong đó, cây xà cừ cổ thụ tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An bất ngờ đổ xuống đường, thân cây đè trúng chiếc xe Mazda màu trắng. Rất may, những người ngồi trong xe đã được người dân hai bên đường đưa ra ngoài an toàn.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi chiếc xe Mazda vừa qua ngã tư, thì cây xanh bất ngờ đổ xuống. Ngoài chiếc Mazda màu trắng bị đè bẹp phần đầu xe, một chiếc ô tô màu đen đi phía sau cũng bị nhánh cây đập vào kính lái, làm bẹp nắp capo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để cắt, thu dọn cây xanh bị đổ, phân luồng giao thông.

VIDEO: Cây xà cừ lớn bất ngờ đổ đè bẹp xe ô tô đang chạy trên đường phố Hà Nội- Ảnh 2.

Cây xà cử đổ đè bẹp ô tô đang di chuyển

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 5, tính đến 10 giờ 30 ngày 26-8 có tổng 123 trường hợp cây xanh bị ảnh hưởng.

Trong đó 81 cây đổ (68 cây keo bãi xuân sơn, 13 cây bóng mát), 42 cành gãy (41 cây keo bãi xuân sơn, 1 cành cây bóng mát). Đã xử lý 31 trường hợp, đang xử lý 92 trường hợp.

Đến trưa nay, nhiều tuyến đường, khu vực ở Hà Nội vẫn bị ngập, giao thông cản trở, trong khi đó vẫn còn mưa trên diện rộng.

Tin liên quan

Đường phố ở Hà Nội "biến thành sông", nhiều khu vực bị chia cắt

Đường phố ở Hà Nội "biến thành sông", nhiều khu vực bị chia cắt

(NLĐO) - Nhiều khu vực "phố biến thành sông" khiến người dân không thể đi lại, bị chia cắt trong sáng ngày 26-8.

Cây đổ la liệt sau bão số 5 ở Thanh Hóa

(NLĐO) - Do ảnh hưởng mưa bão số 5, gió giật mạnh khiến cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đổ la liệt sau bão

VIDEO: Hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ sau khi cuồng phong bão số 5 quét qua

(NLĐO) - Bão số 5 quét qua với sức gió cực mạnh, mưa lớn đã khiến hàng ngàn cây xanh, cột điện tại Nghệ An bị gãy đổ.

mưa lớn kéo dài Hà Nội ngập xây xanh đổ cây xà cừ đổ cây xanh đổ đè ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo