Pháp luật

VIDEO: Dẫn giải trùm" ma túy Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình rời tòa

Tr.Đức

(NLĐO)- Hành vi phạm tội của bị cáo Khánh, Hải, Tuyên và Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Chiều 15-5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Bùi Đình Khánh và đồng phạm bị tuyên án tử hình trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên toà

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo khác mức án cao nhất là tử hình.

Theo đó, Hội đồng xét xử xác định 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng bị cáo Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác tại tòa, có đủ cơ sở để xác định hai bị cáo này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" nên bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Clip lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo rời khỏi phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" nên cũng phải nhận bản án cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" với số lượng đặc biệt lớn.

Bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông bị tuyên tổng mức án là tù chung thân do phạm các tội "Giết người"; "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"; "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" phải nhận bản án tù chung thân.

Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và cùng bị tuyên mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 21 năm 6 tháng tù cho đến 15 tháng tù.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tuyên mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội "Che giấu tội phạm".

Cùng với đó, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu tiêu hủy các mẫu vật ma túy hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo khác bị tuyên án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên toà

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách Nhà nước.

Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, cụ thể bị cáo Sơn nộp lại 30 triệu đồng thu lời từ tiền bán súng. Bị cáo Phương nộp lại 233 triệu đồng từ tiền bán ma túy.

