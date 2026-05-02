VIDEO: Độc đáo hình ảnh 300 vận động viên tham gia giải leo ruộng bậc thang

Ngày 1-5, UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức Giải leo ruộng bậc thang "Dấu chân mùa nước đổ" lần thứ I năm 2026, thu hút 300 vận động viên tham gia.

Cuộc đua leo 100 ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Nguồn: MXH

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tài trợ cùng đông đảo người dân, du khách. Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm xã đã rộn ràng sắc áo thể thao, tiếng cổ vũ vang vọng khắp núi rừng. Cuộc thi mang đến vẻ đẹp riêng khi những thửa ruộng óng ánh nước, uốn lượn như dải lụa giữa đại ngàn.

Trong quá trình thi đấu, các vận động viên thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết và trung thực. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc ở từng cự ly.

Đến với cuộc thi, du khách, người dân được hòa mình vào cảnh sắc hùng vĩ của đại ngàn, cảm nhận rõ hơn sự nhọc nhằn, bền bỉ của người nông dân vùng cao.