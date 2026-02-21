VIDEO: Hàng vạn người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm

Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, mỗi ngày có hàng chục ngàn người dân, du khách nô nức đi lễ tại đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận, các tuyến đường trước đền và trong khuôn viên di tích lúc nào cũng chật kín người dâng hương, cầu tài lộc, bình an cho năm mới.

Vào dịp đầu năm, đền ông Hoàng Mười luôn chật kín người đi lễ

Đền ông Hoàng Mười nằm sát bờ sông là điểm đến tâm linh, tham quan được nhiều người dân tới vào dịp đầu năm

Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười

Khu vực quanh đền ông Hoàng Mười luôn chật kín người

Khu vực viết tấu sớ đi lễ lúc nào cũng kín khách

Video người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm

Được biết, đền ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời Hậu Lê. Trải qua thăng trầm lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.

Đền được phục dựng theo quy mô truyền thống, gồm tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu. Tại đền, hiện còn giữ 21 đạo sắc phong, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao.

Từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng chục ngàn người dân trong nước vào dịp đầu xuân, năm mới. Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh người dân đi lễ đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm Tết Bính Ngọ 2026.

Đồ vàng mã người dân mua để đi lễ

Người dân mang theo đồ lễ, hoa vào đền thắp hương

Một người dân mang đồ lễ vào đền ông Hoàng Mười

Người dân dâng hương, cầu bình an, tài lộc vào dịp đầu năm

Khu vực chính của đền luôn chật kín người đến cầu bình an, tài lộc