VIDEO: Hàng vạn người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Hàng vạn người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm

Bài, ảnh, clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Vào dịp đầu năm Tết Bính Ngọ 2026, mỗi ngày có hàng chục ngàn người dân đi lễ đền ông Hoàng Mười dâng hương, cầu an.

Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, mỗi ngày có hàng chục ngàn người dân, du khách nô nức đi lễ tại đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận, các tuyến đường trước đền và trong khuôn viên di tích lúc nào cũng chật kín người dâng hương, cầu tài lộc, bình an cho năm mới.

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 1.

Vào dịp đầu năm, đền ông Hoàng Mười luôn chật kín người đi lễ

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 2.

Đền ông Hoàng Mười nằm sát bờ sông là điểm đến tâm linh, tham quan được nhiều người dân tới vào dịp đầu năm

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 3.

Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 4.

Khu vực quanh đền ông Hoàng Mười luôn chật kín người

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 5.

Khu vực viết tấu sớ đi lễ lúc nào cũng kín khách

Video người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm

Được biết, đền ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời Hậu Lê. Trải qua thăng trầm lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. 

Đền được phục dựng theo quy mô truyền thống, gồm tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu. Tại đền, hiện còn giữ 21 đạo sắc phong, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao.

Từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng chục ngàn người dân trong nước vào dịp đầu xuân, năm mới. Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh người dân đi lễ đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm Tết Bính Ngọ 2026.

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 6.

Đồ vàng mã người dân mua để đi lễ

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 7.

Người dân mang theo đồ lễ, hoa vào đền thắp hương

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 8.

Một người dân mang đồ lễ vào đền ông Hoàng Mười

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 9.

Người dân dâng hương, cầu bình an, tài lộc vào dịp đầu năm

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 10.

Khu vực chính của đền luôn chật kín người đến cầu bình an, tài lộc

VIDEO: Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười cầu an đầu năm - Ảnh 11.

Hai em nhỏ chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên đền ông Hoàng Mười

Tin liên quan

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm

(NLĐO) - Hàng chục ngàn người dân và khách hành hương đổ về khu Mẹ Nam Hải để dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

300.000 người đổ về Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

Hàng ngàn người tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn.

tỉnh Nghệ An trung tâm văn hóa đền ông Hoàng Mười cầu an đi lễ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo