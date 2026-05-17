Thời sự

VIDEO: Lũ lên bất ngờ, xe khách bị vò nát, cuốn trôi gần 100 m

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mưa lớn, lũ lên bất ngờ cuốn trôi xe khách chở 20 người đi tham quan, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình hư hỏng.

Do mưa lớn, lũ bất ngờ dâng lên gây ngập, cô lập, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại tỉnh Cao Bằng. Một ô tô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan một khu di tích đã bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên Quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi gần 100 m.

Lũ quét vò nát, cuốn trôi xe khách gần 100 m. Nguồn: MXH

Ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều khu vực bị cô lập cục bộ. Khi được tìm thấy, chiếc xe khách đã bị vò nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh trong dòng nước lũ.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, chiều tối 16-5, tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn. Trong đó, lượng mưa đo được từ 19 giờ đến 23 giờ tại trạm Minh Long là 314 mm, trạm Đàm Thủy là 212,8 mm. Mưa lớn gây ngập úng nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống người dân.

- Ảnh 1.

Mưa lũ khiến nhiều công trình bị hư hỏng. Nguồn: MXH

Thống kê ban đầu cho thấy có 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước, nhiều nơi ngập sâu dưới 1 m. Các xóm Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hạ tầng giao thông. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 xảy ra sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu hơn 3 m.

Ngoài ra, Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước; mương thủy lợi Nà Quản bị gãy. Nhiều diện tích nông nghiệp ven suối và vùng trũng thấp tại Lý Quốc, Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện chưa thống kê hết thiệt hại.

- Ảnh 2.

Nhiều khu vực ngập chìm trong nước lũ. Nguồn: MXH

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16-5-2026 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ tại xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Trong 3-6 giờ tới, Cao Bằng tiếp tục có mưa phổ biến 20-70 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Ninh mưa 40-70 mm, có nơi vượt 120 mm.

Nhiều địa phương được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó tại Cao Bằng có các xã Đàm Thủy, Lý Quốc, Quang Long, Trường Hà, Hà Quảng, Hòa An, Thạch An; tại Quảng Ninh gồm Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Vân Đồn, Móng Cái...

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông, đe dọa tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Chính quyền địa phương được đề nghị rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động sơ tán và ứng phó.

Lắp tạm dầm thép trên cây cầu bị lũ cuốn gãy đôi

Lắp tạm dầm thép trên cây cầu bị lũ cuốn gãy đôi

(NLĐO) – Cầu Nước Bao – bị lũ cuốn gãy đôi vào ngày 17-11 - được lắp tạm dầm thép cho phương tiện lưu thông.

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

VIDEO: Lũ quét kinh hoàng "tàn phá" điểm trường mầm non ở Thái Nguyên

(NLĐO) - Điểm trường mầm non xóm Hoan ở Thái Nguyên thiệt hại nặng nề do lũ quét, các phòng học bị sụt lún, trang thiết bị phần lớn bị cuốn trôi.

