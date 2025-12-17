Việc điều tra độc lập phơi bày sai phạm nhập tịch của Malaysia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việc điều tra độc lập phơi bày sai phạm nhập tịch của Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - Kết luận Ủy ban điều tra độc lập chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong vụ nhập tịch “lậu” 7 cầu thủ của Malaysia, dấy lên nguy cơ kỷ luật nặng.

Tối 16-12, Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif lãnh đạo đã công bố kết quả điều tra vụ nhập tịch “gian lận” 7 cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý và thẩm định hồ sơ.

Theo kết quả công bố của IIC, các tài liệu được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ “không thể xác minh đầy đủ”, thiếu tính xác thực và bằng chứng hỗ trợ cần thiết. Hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ của FAM bị đánh giá yếu kém, không phát hiện được sai phạm trước khi hồ sơ được nộp lên FIFA.

img

Trận đấu mà đội Malaysia đang bị cho là có sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, và đã thắng Việt Nam 4-0 ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, ngày 10-6-2025.

IIC nhấn mạnh những thiếu sót nghiêm trọng trong giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban quản lý FAM đã cho phép sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp. Tuy nhiên, ủy ban cho biết chưa thể xác định cá nhân làm giả tài liệu do công chứng viên không hợp tác và không tìm được đại diện của các cầu thủ liên quan.

Từ kết quả điều tra này, IIC khuyến nghị FAM lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, xử lý kỷ luật nội bộ những cá nhân có trách nhiệm và tiến hành cải cách cơ cấu để ngăn chặn sai phạm tái diễn, khôi phục uy tín của liên đoàn.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”.

Dù FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), kết luận của IIC được xem là cơ sở để AFC xem xét các biện pháp kỷ luật bổ sung, trong đó có khả năng xử thua đội tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, Quyền Chủ tịch FAM, Mohd Yusoff cho biết FAM chỉ còn 1 ngày nữa (hạn chót 18-12) để nộp văn bản đầy đủ kháng cáo FIFA lên CAS.

Tin liên quan

Futsal Việt Nam ra quân bất lợi khi thua Malaysia

Futsal Việt Nam ra quân bất lợi khi thua Malaysia

(NLĐO) - Trong trận ra quân môn futsal nam, tuyển futsal Việt Nam bất ngờ bị đối thủ Malaysia quật ngã ở SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

(NLĐO) - Vượt qua U22 Malaysia với tỉ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 với vị thế nhất bảng B

FAM kháng cáo lên CAS về vụ việc 7 cầu thủ bị nghi gian dối nhập tịch

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa gửi đơn kháng cáo án phạt của FIFA về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

tuyển Việt Nam CAS nhập tịch FAM FIFA Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo