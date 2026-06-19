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Việc làm ý nghĩa của Trường Đại học Cửu Long với nhiều hộ dân ở Vĩnh Long

Tin - ảnh: Văn Dô

(NLĐO) - Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện được lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long quan tâm thực hiện thường xuyên

Chiều 19-6, UBND xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành tuyến đường đal thuộc ấp Phước Yên A (đoạn từ Nhà máy Nước Phú Quới đến giáp Trường Đại học Cửu Long.

Việc làm ý nghĩa của Trường Đại học Cửu Long đối với 45 hộ dân - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành

Tuyến đường có tổng chiều dài 638m, rộng 3,5m, kết cấu bê tông. Được khởi công vào 15-2, hoàn thành và nghiệm thu vào 24-4.

Tổng kinh phí thực hiện là 847.430.000 đồng. Trong đó, Trường Đại học Cửu Long tài trợ 550.000.000 đồng; Công ty TNHH Công nghệ cao Châu Âu tài trợ 250.000.000 đồng.

Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp giúp cho người dân địa phương thuận tiện hơn trong việc đi lại, đặc biệt là 45 hộ dân sinh sống ở ven tuyến đường.

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long tài trợ xe cứu thương cho Trạm Y tế xã Phú Quới với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Qua đó, tạo điều kiện giúp ngành y tế địa phương vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Việc làm ý nghĩa của Trường Đại học Cửu Long đối với 45 hộ dân - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ

Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện, rất có ý nghĩa được lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

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