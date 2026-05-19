Sức khỏe

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số y tế

N.Dung

(NLĐO) - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ thúc đẩy chuyển đổi số y tế, nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai (Nhật Bản) công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác toàn diện sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số y tế - Ảnh 1.

Ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cho rằng hợp tác sẽ thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Tại lễ ký kết, ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho rằng việc phát huy thế mạnh của mỗi bên sẽ giúp hai tập đoàn thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang tới các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân hai nước trong tương lai.

Theo ông Ito Naoki, việc Việt Nam ban hành Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác và triển khai các giải pháp y tế số thời gian tới.

Theo nội dung hợp tác, FPT và công ty liên kết được sử dụng thương hiệu Tokushukai trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Hai bên cũng phối hợp phát triển các giải pháp công nghệ thông tin cho hệ thống bệnh viện tại Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số y tế - Ảnh 2.

FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai ký kết hợp tác chuyển đổi số y tế. Ảnh: Vân Anh

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới toàn diện từ quản trị, vận hành đến cung cấp dịch vụ, hướng tới nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện FPT, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cho biết tập đoàn định hướng phát triển công nghệ phục vụ con người, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Theo ông, hợp tác với Tokushukai sẽ mở thêm cơ hội ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Việt Nam và Pháp mở rộng hợp tác y tế trong giai đoạn mới

(NLĐO) - Hợp tác y tế Việt - Pháp tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng, với trọng tâm là đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển y tế số.

