Vietnam Padel Open 2026 lần thứ I khép lại thành công

Vietnam Padel Open 2026 lần thứ I đã khép lại thành công sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại cụm sân Vietpadel Country Club (TPHCM) từ ngày 16 đến 17-5.

Giải đấu quy tụ hơn 100 VĐV hàng đầu Việt Nam cùng nhiều tay vợt quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tạo nên gần 70 cặp đấu chất lượng, hấp dẫn và giàu tính cống hiến. Các nội dung thi đấu diễn ra chuyên nghiệp, fair-play, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn padel tại Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao tổng giá trị giải thưởng hơn 71 triệu đồng cùng nhiều quà tặng từ các nhà tài trợ cho 7 nội dung thi đấu, gồm: đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi-Amateur, đôi nam nữ Semi-Amateur, đôi nữ Semi-Amateur và đôi Newbie.

Không chỉ là sân chơi thể thao, Vietnam Padel Open - Cúp Heineken 2026 còn góp phần kết nối cộng đồng yêu thể thao, lan tỏa phong cách sống năng động, hiện đại mà padel đang đại diện trên thế giới.

Đây là giải padel cấp quốc gia thứ 2 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức trong lộ trình xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2025. Trong năm 2026, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam dự kiến tổ chức 4 giải padel cấp quốc gia nhằm thúc đẩy phong trào và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Giải đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyển chọn lực lượng hướng tới các đấu trường quốc tế, đặc biệt là Asian Games 2026.



Kết quả chung cuộc 7 nội dung: Vô địch Đôi Nam Open: VĐV Thomas Barateru (Pháp) & VĐV Ian Wilson (Mỹ); Vô địch Đôi Nữ Open: VĐV Emma Do (Pháp) & VĐV Claire Armitage (Nam Phi); Vô địch Đôi Nam Amateur: VĐV Jarek Tkaczyk (Ba Lan) & VĐV Adrián Díez García (Tây Ban Nha); Vô địch Đôi Nam Semi-Amateur: VĐV Borja De la Cruz (Tây Ban Nha) & VĐV Michael Shu (Hà Lan); Vô địch Đôi Nam - Nữ Semi Amateur: VĐV Sam Barsukoff (Hà Lan) & VĐV Lê Vũ Hoài An (Việt Nam); Vô địch Đôi Nữ Semi Amateur: VĐV Kate Nguyễn(Việt Nam) & VĐV Lana (Anh); Vô địch Đôi Newbie: VĐV Phạm Văn Công (Việt Nam) & VĐV Trần Thị Diễm Hằng (Việt Nam).



