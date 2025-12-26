Vinh danh 75 gương mặt đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”

Sáng 26-12, tại phường Bến Nghé, Đoàn UBND TPHCM tổ chức vinh danh 75 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm 2025.

Đây là những gương mặt tiêu biểu không chỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện bản lĩnh của sinh viên TP trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

51 sinh viên trong số cá nhân được vinh danh đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Để đạt danh hiệu này, sinh viên phải đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Ông Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM, phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ông Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM, đề nghị các tổ chức Đoàn - Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy thực chất các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" thông qua những chương trình thiết thực, sáng tạo, gắn với chuyên môn học tập và thực tiễn nhà trường, địa phương; đồng thời, chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh, tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chương trình được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh-Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026). Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của các phong trào rèn luyện, học tập trong học sinh, sinh viên.

Danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" - phần thưởng cao quý dành cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - đã được trao cho 24 gương tiêu biểu. Đây là những lao động trẻ có tinh thần "vững nghề - sáng tương lai", không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao thể lực, phát triển tay nghề, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa TPHCM.

Đại diện Đoàn UBND TPHCM trao giấy khen tuyên dương cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Ông Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TPHCM, cho rằng trong bối cảnh mới, học sinh, sinh viên đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ kế thừa truyền thống mà còn chuyển hóa thành năng lực học tập, hội nhập, đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hành động, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.

Các học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, đại diện cho lớp trẻ TPHCM nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Thông qua chương trình tuyên dương, Ban Thường vụ Đoàn UBND TPHCM khẳng định niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ học sinh, sinh viên - lực lượng trẻ vừa có tâm, vừa có tầm, sẵn sàng cống hiến cho TP trong giai đoạn mới.