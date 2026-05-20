Kinh tế

VN-Index lội ngược dòng hơn 50 điểm từ đáy

V.Vinh

(NLĐO) - Tài khoản của phần lớn nhà đầu tư cá nhân nắm giữ nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chịu thiệt hại nặng nề dù thị trường đảo chiều mạnh cuối phiên

Nhà đầu tư vừa trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc trong ngày 20-5 khi thị trường từ trạng thái hoảng loạn, bất ngờ đảo chiều mạnh vào cuối phiên nhờ dòng tiền bắt đáy nhập cuộc quyết liệt.

Ngay từ đầu phiên, thị trường giao dịch khá thận trọng quanh vùng 1.907 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng nhanh chóng ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán khiến chỉ số VN-Index liên tục suy yếu.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm hơn 31 điểm, đánh mất mốc 1.900 điểm khi hàng loạt cổ phiếu bất động sản giảm sàn như DXG, NVL, TCH, HDC, HDG cùng giảm gần 7%; CEO mất 7,43%; DIG, CII, PDR cùng giảm hơn 6%... Những mã khác cùng ngành đều giảm từ 4% trở lên.

Đến đầu giờ chiều, tâm lý bi quan lan rộng kéo VN-Index có thời điểm rơi xuống 1.859,22 điểm, mất hơn 50 điểm so với vùng đỉnh trong ngày.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân bị cuốn vào làn sóng bán tháo khi hàng loạt cổ phiếu thị giá lớn giảm sâu. Dù vậy, đúng vào thời điểm thị trường rơi vào trạng thái bi quan nhất, lực cầu bắt đáy bất ngờ gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sự hồi phục của các mã dẫn dắt như FPT, GAS, PLX hay GVR đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.913,23 điểm, tăng nhẹ 0,3 điểm (+0,02%). Việc chỉ số hồi phục tới hơn 54 điểm từ đáy được giới phân tích đánh giá là một nhịp "rũ hàng" kinh điển.

VN - Index lội ngược dòng hơn 50 điểm: Tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế 2026 - Ảnh 1.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường vượt 31.600 tỉ đồng với khối lượng hơn 1,18 tỉ cổ phiếu được sang tay phản ánh dòng tiền bắt đáy vẫn đang chờ sẵn ở những vùng giá thấp. Đồ họa AI

Cùng chung nhịp đập, sàn Hà Nội cũng ghi nhận diễn biến tích cực cuối ngày. HNX-Index tăng 1,83 điểm (+0,71%) lên 261,33 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,77 điểm, xuống 125,42 điểm.

Rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn phục hồi tốt vào cuối ngày. Trong khi đó, bức tranh chung của thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Trên sàn HoSE, số lượng mã giảm giá áp đảo hoàn toàn số mã tăng, cho thấy phần lớn nhà đầu tư vẫn chịu áp lực thua lỗ dù chỉ số chung đảo chiều thành công.

Dù chỉ số đại diện VN-Index chốt phiên trong sắc xanh, nhưng bức tranh toàn cảnh lại thể hiện rõ nghịch lý "xanh vỏ, đỏ lòng".

Sàn HoSE ghi nhận tới 239 mã giảm giá (áp đảo hoàn toàn so với 79 mã tăng và 48 mã đứng giá). Điều này cho thấy tài khoản của phần lớn nhà đầu tư cá nhân nắm giữ nhóm midcap, đặc biệt là nhóm bất động sản, vẫn chịu thiệt hại nặng nề dù thị trường được "kéo trụ" thành công.

Không ít mã bất động sản chìm trong sắc đỏ, thậm chí có lúc tiệm cận giá sàn. DXG giảm gần 7%, DIG mất hơn 5%, trong khi NVL, TCH hay CII cũng đồng loạt điều chỉnh mạnh. Nhóm chứng khoán không khá hơn khi SSI, VND, VCI đều chịu áp lực bán lớn.

Điểm tích cực đáng chú ý nằm ở thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường vượt 31.600 tỉ đồng với khối lượng hơn 1,18 tỉ cổ phiếu được sang tay. Đây là mức thanh khoản rất cao, phản ánh dòng tiền bắt đáy vẫn đang chờ sẵn ở những vùng giá thấp.

Theo giới phân tích, diễn biến này cho thấy thị trường vẫn còn lực cầu nội khá mạnh. Tuy nhiên, sự phân hóa ngày càng rõ nét cũng là lời nhắc nhở nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu, thay vì chỉ kỳ vọng vào đà phục hồi của chỉ số chung.

Trong khi nhà đầu tư trong nước giao dịch sôi động, khối ngoại lại khá cân bằng về trạng thái mua bán. Giá trị mua vào và bán ra gần tương đương nhau, khiến mức bán ròng chỉ ở quy mô rất nhỏ và không tạo tác động đáng kể lên xu hướng chung của thị trường.

