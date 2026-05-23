VTV Bình Điền Long An quyết giữ ngôi hậu

Sở hữu lực lượng đồng đều

Cuộc chiến ngôi hậu giữa Giang Tô và VTV Bình Điền Long An là một phần dự báo của giới chuyên môn, cho dù thất bại chóng vánh của Hà Nội Tasco Auto ở bán kết thực sự gây sốc, kể cả với bên chiến thắng chính là đội chủ giải. Hai đội bóng thể hiện phong độ ổn định nhất, sở hữu lực lượng đồng đều ở trình độ cao và luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn để khẳng định đẳng cấp cũng chính là những đại diện xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

VTV Bình Điền Long An chờ hiệu ứng tích cực từ cầu thủ và sự cổ vũ của khán giả nhà Ảnh: ĐÔNG LINH

Giang Tô được xem là ứng viên vô địch ngay từ khi giải chưa khởi tranh. Đội bóng Trung Quốc có nhiều gương mặt chất lượng, sở hữu thể hình vượt trội, khả năng phát bóng uy lực cùng hệ thống chắn bóng hiệu quả. Hành trình vào chung kết của Giang Tô hầu như không gặp chút trở ngại nào, trong đó có chiến thắng trước chính VTV Bình Điền Long An ở vòng bảng và màn vượt qua LPBank Ninh Bình tại bán kết.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau thất bại ngày ra quân trước Giang Tô, đội chủ nhà càng thi đấu càng gắn kết. Họ lần lượt vượt qua các đối thủ còn lại để tiến vào chung kết, trong đó đáng chú ý là chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội Tasco Auto ở bán kết.

Vai trò thủ lĩnh của Thanh Thúy

Sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy mang đến khác biệt rõ rệt cho lối chơi của đội. Kinh nghiệm, khả năng ghi điểm cùng vai trò thủ lĩnh của Thanh Thúy giúp VTV Bình Điền Long An trở nên nguy hiểm hơn trong các tình huống quyết định. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ hiệu quả từ các đồng đội ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Trận chung kết năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt với VTV Bình Điền Long An. Kể từ lần gần nhất góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch năm 2017, đội bóng này đã trải qua gần một thập kỷ chờ đợi để tìm lại vị thế ứng viên hàng đầu. Chín năm là khoảng thời gian đủ dài cho nhiều thế hệ cầu thủ thay đổi, nhưng khát vọng chinh phục chiếc cúp vô địch trên sân nhà vẫn luôn hiện hữu.

Trước mắt VTV Bình Điền Long An là thử thách cực đại mang tên Giang Tô, đội bóng vượt trội về nhiều phương diện, từ thể hình, sức mạnh đến chiều sâu đội hình.

Tuy nhiên, bóng chuyền luôn chứa đựng những yếu tố tạo nên bất ngờ và VTV Bình Điền Long An có quyền hy vọng khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả Tây Ninh.