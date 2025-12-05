HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Vụ 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt nhưng "30 ngàn thì khỏi": Yêu cầu rút kinh nghiệm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hai người phụ nữ trong video bị tố "chê tiền ủng hộ" được xác định là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Liên quan tới vụ việc hai phụ nữ ở Hà Nội chê 30.000 đồng tiền ủng hộ người dân bị thiệt bão lũ, ngày 5-12, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17-18 giờ ngày 3-12, tại một cơ sở kinh doanh ở số 34 phố Ngô Quyền (phường Cửa Nam).

Hai phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt nhưng chê 30 . 000 Đồng - Ảnh 1.

Hai người phụ nữ trao đổi với nhân viên. Ảnh cắt từ

Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video (bị tố chê tiền ủng hộ) là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

UBND phường Cửa Nam cho biết hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần chia sẻ, tấm lòng tương thân, tương ái, mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm nêu trên.

Theo đó, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam để làm việc, trao đổi với các cán bộ cơ sở Tổ dân phố số 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Trong clip một nữ nhân viên cho rằng họ đã ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu", và "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù cô gái cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Trước đề nghị của 2 phụ nữ, cô gái tới quầy lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng: "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi và cho biết "gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng làm từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.

Phát hiện gần 2.000 USD trong túi đồ gửi tặng đồng bào vùng lũ

Phát hiện gần 2.000 USD trong túi đồ gửi tặng đồng bào vùng lũ

(NLĐO) – Phát hiện số tiền lớn trong túi áo quần quyên góp cho đồng bào vùng lũ, người dân ở TP Đà Nẵng trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.

CLIP: Xúc động hình ảnh học sinh lớp 1 mang heo tiết kiệm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

(NLĐO) - Chứng kiến cảnh người dân miền Trung chật vật trong bão lũ, một học sinh lớp 1 ở Cà Mau đã ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt hơn một năm qua

Mang sức trẻ TPHCM gửi gắm yêu thương đến đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Tuổi trẻ TPHCM đã trao đi là tình cảm, sức lực và cả những đêm trắng miệt mài vận chuyển vật phẩm đến đồng bào miền Trung

